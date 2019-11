Roma travolge Basaksehir | secco 3-0 davanti a Erdogan | la qualificazione è più vicina

La Roma non sbaglia - a Istanbul travolge il Basaksehir 3-0 e ipoteca la qualificazione : Prova di grande personalità della Roma, che passa a Istanbul sul campo del Basaksehir e risistema il disocrso qualificazione ai sedicesimi di Europa League. I giallorossi, scesi in campo in...

Auto travolge pedoni a fermata bus : 5 feriti - di cui uno grave - a Roma : 5 persone sono rimaste ferite, in via Oderisi da Gubbio, a Roma, dove un’Auto guidata da un’anziana ha travolto alcuni pedoni nei pressi di una fermata del bus. grave una donna, ricoverata in codice rosso al San Camillo e sottoposta a intervento chirurgico. Le sue due figlie di 7 e 9 anni sono state medicate al Bambino Gesù, e non sono in gravi condizioni. Diverse pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono ...

Ambizione e classe : la Roma travolge l'Udinese ed è quarta : Grandwe prova della Roma, che travolge l'Udinese alla Dacia Arena 4-0 e arpiona il quarto posto che significa Champions approfittando del pari tra Napoli e Atalanta. In gol ancora Zaniolo, alla...

Nigeriano contRomano travolge e uccide 46enne : omicidio stradale : È stato accusato di omicidio stradale il giovane Nigeriano che lo scorso giovedì pomeriggio ha investito con la propria bicicletta un ingegnere di 46 anni, causandone la morte. Il tragico incidente si è verificato in via Cocconcelli, nell'antico quartiere di Oltretorrente, a Parma. La vittima, il dott. Oscar Ragazzoni, era in pausa dal lavoro e si stava recando al bar, quando è stato travolto dall'africano. Quest'ultimo, secondo le ultime ...

Terremoto Ama - emergenza rifiuti travolge Roma : verso il commissario : Ai confini della realtà: nella città ricoperta dai rifiuti, il Campidoglio brucia l'ennesimo Cda. E affida l'Ama, l'azienda che dovrebbe raccogliere e smaltire la...