Note etnografiche | progetti e mediatori nella scuola della super-diversita

(Di giovedì 28 novembre 2019) (Questo post è a cura di Paolo Grassi, antropologo culturale del Politecnico di Milano) Federica (nome fittizio) non ha ancora trent’anni e fa la parrucchiera qui a San Siro, uno dei più grandi quartieri pubblici di Milano, gestito da Aler, l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale. Federica è arrivata con la sua famiglia dalla Cina una decina di anni fa. La figlia più grande frequenta una delle scuole del quartiere. La intervisto insieme al marito nel suo negozio, insieme a un’amica italiana traduttrice. Mentre parliamo, Federica continua a lavorare, in piedi, dietro a una poltrona. Il marito invece si siede accanto a noi, su un divanetto nell’angolo del negozio adibito a sala d’attesa. Alla nostra sinistra un’altra ragazza cinese siede a un tavolino, sistemando smalti e lime per le unghie. A volte anche lei ...

