Le vendite di Shenmue III deludono in Giappone e in UK

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ledi3 sono risultate deludenti income nel Regno Unito. E questo significa che molto probabilmente uno4 arriverà tra molto tempo.Il tanto atteso sequel (l'ultimoè stato pubblicato quasi venti anni fa nel 2001) ha piazzato solo 18.000 unità in, durante una settimana dominata dai Pokemon di Nintendo. È abbastanza deludente per, considerando quanto fosse atteso il titolo.Invece, come già detto, Pokemon Spada e Scudo hanno mantenuto il primo posto incon oltre 382.000in una settimana. Forse3 non sarebbe mai stato in grado di competere con uno dei più grandi franchise del, ma ci si aspettava qualcosa di meglio, specialmente nel paese di origine del gioco dove è stato immensamente popolare in passato.Leggi altro...

