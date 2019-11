Domeniche bestiali – Quando è troppo è troppo | il telecronista non si contiene dopo

Domeniche bestiali – In Abruzzo c’è il trattore a pompa aspirante per asciugare il campo. Il ‘vaffa’ dell’arbitro ligure ai calciatori in campo : Dopo quasi due mesi di “Domeniche Bestiali” si può già tirare una conclusione: la terra promessa di questa rubrica è l’Abruzzo, anche questa settimana portatrice dei veri valori del calcio “pane e salame”, come vedremo. Sebbene in circostanze opposte a quelle abruzzesi, soddisfazioni anche dalla provincia di Modena dove il maltempo regala emozioni. Poco da segnalare invece sul fronte dei giudici sportivi ma qualche chicca arriva lo stesso. ...

Domeniche bestiali – L’agguato all’arbitro sgualcendogli i vestiti e il mistero delle porte venete : “Si è perso il senso della misura”. Eh sì, tante volte osservando ciò che accade nel calcio in generale e ovviamente anche in quello dilettantistico questa frase viene tirata in ballo: in alcuni casi però con un significato tutt’altro che figurato, come si vedrà più avanti. E dalle misure si passa a nuove e originali forme di protesta nei confronti dei direttori di gara puntando sull’immagine. E poi le interviste impossibili, quelle ...

Domeniche bestiali – In Molise il guardalinee inaugura lo sputometro. Campania : in campo 4 gol subiti - fuori 4 gomme in meno : Cominciano le prime piogge, i campi di provincia si fanno via via più fangosi e impraticabili rendendo maggiore l’agonismo e fornendo chicche per questa rubrica. E ce n’è per tutti i gusti, dagli arbitri che si trasformano in medici legali fino alle sciarade di alcuni giudici sportivi, passando da chi va in trasferta in macchina ed è costretto a tornare a piedi, fino alle belle storie di rivincita che il calcio dilettantistico può ...

Domeniche bestiali – La ricetta del calcio minore : arrosticini per tutti e sale grosso lanciato all’arbitro. Poi c’è chi imita Weah : Prodezze in campo, prodezze sugli spalti, leccornie ad allietare virtuosismi di calciatori e tifosi, un po’ di maleducazione che non guasta mai, il tutto condito da… un pizzico di sale. È la ricetta venuta fuori dai campi di calcio minore nell’ultimo fine settimana, illustrata da giudici sportivi, pagine social e telecamere di siti e canali a tema. GROTTAMINARDA COAST TO COAST Stavolta si parte con una prodezza vera, quella di ...

Domeniche bestiali – La porta è più bassa di 14 centimetri? La soluzione veneta : scavare una buca e far giocare il portiere in trincea : Che il calcio dilettantistico spesso si trasformi in una vera e propria battaglia è una teoria ampiamente dimostrata nei diversi episodi di questa rubrica: e quando si parla di campo di battaglia come vedremo oggi non si utilizza una figura retorica. Torna anche il Trentino, antica terra di guerrieri e si parla di battaglie per uomini duri, che preferiscono anche una preparazione ad hoc per farsi trovare pronti alle ostilità. E come per tutte le ...

Domeniche bestiali – In Trentino 10 anni e 2 mesi di inibizione per maxi rissa. E in Veneto record di espulsioni per bestemmie : Non si poteva non ripartire da Keric Mirsad anche in questa puntata di Domeniche bestiali: dopo la lunga squalifica per l’uomo che tirava in aria gli avversari e usava la bandierina come spada per trafiggere arrivano infatti le conseguenze, dolorose, delle sue gesta. Dal Trentino al Veneto: con la curiosa “costante B” per le squalifiche del Giudice Sportivo fino all’atmosfera da Hotel Raphael in Irpinia, passando per i riti di ...

Domeniche bestiali – All’improvviso la follia : la bandierina dell’assistente arbitrale diventa “bastone per colpire e spada per trafiggere” : C’è un vincitore assoluto in questo appuntamento con Domeniche Bestiali: qualcuno che col suo comportamento ha veramente interpretato alla lettera il nome di questa rubrica, fin troppo forse. Nessuna anticipazione: basteranno le parole del Giudice Sportivo per spiegare. Rimanderemo altre squalifiche, peripezie degli arbitri e racconti dei giudici sportivi alle prossime rubriche e il resto, dagli striscioni dei tifosi che si autodenunciano ...