Oroscopo 2-8 dicembre - settimana stellare per Cancro e Bilancia : L'Oroscopo dal 2 all’8 dicembre annuncia una settimana piena di attività e faccende. Con le festività natalizie alle porte, ciascun segno avrà un bel po’ di lavoro da recuperare e ultimare. I nati del Cancro e della Bilancia vivranno una stellare settimana in cui dovranno occuparsi degli addobbi, come da tradizione. Qualcuno farà una serie di acquisti inaspettati e molti altri dovranno prendere delle importanti decisioni. Scopriamo cosa ...

Oroscopo del giorno 29 novembre con stelle - 2ª sestina : Bilancia 'top' : In evidenza le previsioni di fine settimana lavorativa e le attese, come di consueto, sono puntate tutte verso l'Oroscopo del giorno 29 novembre 2019. L'attuale trattato astrologico, redatto come sempre in relazione all'amore e al lavoro, mette sotto diretta analisi i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di mettere a nudo il simbolo astrale più ...

L'oroscopo di domani 28 novembre e classifica : Toro affaticato - cambiamenti per Bilancia : L'oroscopo di domani giovedì 28 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. La Luna in fase crescente comporta rinnovamenti e voglia di riscoprirsi a fondo. novembre non è stato un mese facile per molti di voi. In questo giovedì c’è chi si sente ancora affaticato e chi invece è in netto recupero, esattamente con i nativi del Toro e del Cancro. Per la Bilancia, invece, sono previsti dei cambiamenti generali. Approfondiamo nel ...

Predizioni astrali - classifica 29 novembre : Leone creativo - Bilancia taciturno : Venerdì 29 novembre 2019 troviamo Luna, Venere, Plutone e Saturno sui gradi del Capricorno, mentre Giove ed il Sole stazioneranno nel Sagittario. Marte permarrà in Scorpione come Urano che continuerà la sosta nel segno del Toro. Il Nodo Lunare proseguirà il moto nel Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno concilianti per Acquario e Bilancia. Sul podio 1° posto Leone: ...

Oroscopo Bilancia - dicembre : tensione sul lavoro - alti e bassi in amore : Novembre sta per giungere al termine, vediamo quindi quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei nati sotto il segno della Bilancia per dicembre. Il nuovo mese metterà a dura prova il segno sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i momenti sottotono e anche coloro che vivono una relazione stabile potrebbero trovarsi ad affrontare liti e discussioni. Nel lavoro non ...

Oroscopo del 28 novembre : il Leone migliora la propria sfera economica - stanca la Bilancia : La nuova settimana scorre veloce, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, giovedì 28 novembre. Le ultime giornate del mese consentono al Leone di recuperare, soprattutto per quanto riguarda le questioni di tipo pratico ed economico, tuttavia sarà bene non fare passi affrettati. Al contrario sarà una giornata faticosa per la Bilancia, ...

L'oroscopo dell'amore per i single del 27 novembre : Cancro sincero - Bilancia frizzante : Gli astri, nelL'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 27 novembre, esigono chiarezza da ciascun segno zodiacale e spronano a fare discernimento nei propri cuori per poi affrontare le situazioni sentimentali con maggiore consapevolezza. Non saranno ammesse scorciatoie nelle previsioni astrologiche seguenti, i simboli dello zodiaco alle prese con le faccende del cuore dovranno affrontare le situazioni con maggiore coraggio e un'apertura ...

Oroscopo 27 novembre : Bilancia sotto pressione - dubbi di coppia per Cancro : L’Oroscopo del 27 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno le stelle per ciascun segno in questo ultimo mercoledì del mese. Emergono opportunità, acquisti, incontri e discussioni in famiglia. Gli astri parlano di dubbi di coppia per i nativi del Cancro e vedono la Bilancia fortemente pressata. Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine Ariete: possibili incontri per i single, potrebbe nascere un amore. Chi è già impegnato ...

L'oroscopo di domani 26 novembre : amore brillante per Toro - shopping per Bilancia : L'oroscopo di domani 26 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Questa è una settimana piena di lavoro e transazioni economiche. Qualcuno dovrà combattere con l'ansia, altri avranno voglia di mollare tutto e andarsene altrove. Ma questo martedì sarà soprattutto valido per determinati segni, come nel caso del Toro, per il quale l'amore sarà brillante e vivranno delle ore intense. I nativi della Bilancia, invece, potrebbero ...

Previsioni astrali settimanali fino al 1° dicembre : Ariete indaffarato - Bilancia sottotono : L'ultima settimana di novembre sta per iniziare, essa sarà particolarmente vantaggiosa per il Leone che potrà recuperare soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le finanze, ma anche per la Vergine, che stando al presagio delle stelle riscuoterà importanti successi. Anche il Cancro ha l'occasione di ripresa. sottotono la Bilancia. Di seguito l'oroscopo della settimana da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019, per i segni da Ariete a ...

Oroscopo dicembre - Bilancia : tanta fortuna e vantaggi in ambito lavorativo : Il mese di dicembre per i nativi Bilancia sarà piuttosto complesso per quanto riguarda l'ambito sentimentale. A causa degli influssi dei pianeti Giove e Venere in quadratura al segno, i nativi dovranno stare attenti ed evitare inutili litigi e incomprensioni che possono rovinare un rapporto d'amore che magari non era in crisi. L'unico metodo per cercare di placare gli animi è evitare di dire qualcosa che potrebbe essere offensivo, ma ...

L'oroscopo di domenica 24 novembre : Venere benefico in Bilancia - Sagittario frizzante : Durante la giornata di domenica 24 novembre, la Luna entrerà nel segno del Leone, permettendo loro di essere estremamente amabili e sensibili in compagnia del partner, mentre Capricorno sarà guidato da alti ideali soprattutto se ha intrapreso una relazione da poco. Per Bilancia la situazione familiare andrà a gonfie vele, grazie agli influssi benefici del pianeta Venere, mentre Cancro potrà godere di un'ottima armonia in ambito lavorativo, ...