Biathlon | Giuseppe Montello | “Mi sono concentrato soprattutto sul tiro | voglio togliermi

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Tra i più positivi nel weekend prestagionale di Sjusjoen, abbiamo avuto il piacere di intervistare, biathleta classe 1992 dell’Esercito, che abbiamo raggiunto poco prima della sua partenza con la squadra azzurra verso Östersund (Svezia) per il via della Coppa del Mondo. il friulano di Forni Avoltri (UD) ha espresso le sensazioni e gli obiettivi alla vigilia della stagione agonistica. Partiamo dalla recente trasferta in Norvegia, com’è stato l’impatto con la neve durante la manifestazione a Sjusjoen e quanto ti senti pronto per iniziare la stagione? “L’impatto con la neve è stato sicuramente positivo e misentito subito a mio agio. Siamo stati fortunati perché già dai primi giorni in Norvegia la pista era in ottime condizioni e il meteo perfetto. Chiaramente avendo lavorato intensamente nelle settimane precedenti, durante le gare come è ...