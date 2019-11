Strage italiani a Dacca | 7 persone condannate alla pena di morte

Strage di italiani nel ristorante a Dacca : pena di morte per 7 persone : In Bangladesh arrivano le sentenze del tribunale antiterrorismo sull'attentato del primo luglio 2016 nel quale morirono...

Bangladesh - condannati a morte 7 estremisti islamici : accusati di essere i responsabili della Strage del 2016 in cui morirono 9 italiani : Sette estremisti islamici sono stati condannati a morte da un tribunale del Bangladesh perché accusati di essere i responsabili dell’attentato terroristico avvenuto il 1 luglio del 2016 a Dacca in cui morirono 22 persone, tra cui 9 italiani. I giudici hanno stabilito che il loro obiettivo era destabilizzare la nazione a maggioranza musulmana di 168 milioni di persone e trasformarla in uno stato militante. “Sette degli accusati sono ...