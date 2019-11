Sky e Fox | le novità in arrivo nel mese di dicembre 2019

Stumptown - ogni mercoledì alle 21.05 su Fox (Sky - 112). : Coraggiosa e determinata. Sicuramente con una vita disordinata. Dex Parios (Cobie Smulders), interpretata dalla Robin Scherbatsky di How I Met Your Mother,è la protagonista di Stumptown, la serie basata sull’omonima graphic novel di Greg Rucka e Matthew Southworth che andrà in onda dal 20 novembre ogni mercoledì alle 21.05 su Fox (Sky, 112). La...

«American Horror Story : 1984» su Sky Fox. Streaming - uscita - trama - cast - news : American Horror Story: 1984, nona stagione della serie antologica a tinte Horror di Ryan Murphy, finalmente debutta anche in Italia. Mentre negli Stati Uniti gli episodi sono già quasi conclusi, Fox li trasmette in prima serata la nuova serie da giovedì 7 novembre. Pur con stagioni meno riuscite di altre, American Horror Story rimane uno dei prodotti più interessanti tra i tanti usciti dalla mente di Murphy, che da poco è ...

War Of The Worlds - gli alieni da stasera su Fox (Sky - 112) : Il countdown all’invasione aliena è iniziato.Dal 4 novembre alle 22.05 su Fox (Sky, 112 SAT E FIBRA, 457 sul DTT), andrà in onda WAR OF THE Worlds, la serie tratta dal romanzo fantascientifico e apocalittico di H.G. Wells ambientata ai giorni nostri e prodotta da CANAL + e Fox Networks Group Europe & Africa. Al centro della trama il primo contatto extraterrestre grazie all'intercettazione di una trasmissione proveniente ...

Serie tv e film su Sky e Fox a novembre 2019 : Freddo (finalmente), copertina e tv: quale combinazione migliore per novembre? La programmazione del mese è quantomai ricca di novità. Su SKY, tra titoli di film in prima visione, documentari imperdibili di Sky Arte e, naturalmente, Serie tv, si comincia da Caterina la Grande, Serie dedicata all'imperatrice di Russia e interpretata dal premio Oscar Helen Mirror, fino alla stagione finale di The Affair e Divorce, passando ...

FoxLife (114 - Sky) tornano Grey’s Anatomy e This Is Us 4 - in prima visione assoluta : GREY’S Anatomy 16 - Grey’s Anatomyè la serie più vista di sempre sui canali FOX, in esclusiva su Sky, e con la 16esima stagione, che torna da lunedì 28 ottobre alle 21 su FoxLife (114, Sky), ha superato il record di E.R. - che ha chiuso a 15 - come medical drama più longevo della storia della TV USA. Il conto alla rovescia per i nuovi episodi di Grey’s Anatomy è cominciato con...

Tornano su FoxLife (Sky - 114) i nuovi episodi di 9-1-1 e The Resident : Da stasera, il martedì Tornano su FoxLife (Sky, 114) i nuovi episodi di 9-1-1 e The Resident. La prima serata sarà dedicata alle terze stagioni delle due serie in prima visione assoluta. 9-1-1 La serie, arrivata alla sua terza stagione e creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, racconta le corse contro il tempo di polizia, paramedici e vigili del fuoco con un unico obiettivo: agire...

The Walking Dead ritorna con la decima stagione su Fox (112 - Sky). : È iniziato il conto alla rovescia per la serie zombie più amata. The Walking Dead ritorna con l’attesa decima stagione da lunedì 7 ottobre alle 22:15 su Fox (112, Sky), a sole 24 ore dalla messa in onda americana. I nuovi avversari da sconfiggere sono i Sussurratori, vestiti della pelle degli zombie guidati da Alpha (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) e dalla new entry,...

Sky chiude Fox Animation - Fox Comedy e altri tre canali. Faranno spazio ai canali Universal? : Sky dice addio a 5 canali tra cui Fox Animation e Fox Comedy tra fine licenze e ascolti scarsissimi una pulizia necessaria in un periodo di streaming Sky fa pulizia. O perde ancora canali. A seconda se avete una visione ottimista o pessimista, se siete contro o a favore di Sky, la notizia della chiusura di 5 canali può essere letta in diversi modi. A prescindere dall’interpretazione resta il dato di fatto. Dal 1 ottobre 5 canali non ...