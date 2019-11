Patanè | Roma da sola non ce la fa | Raggi torni a bordo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019)– “Di fronte al continuo, stucchevole, scarico di responsabilita’ da parte della Sindaca che oggi ha avuto addirittura la faccia tosta di venire alla Pisana a fare il suo personalissimo e strumentale show, non posso che rispondere con l’ormai noto invito del Comandante De Falco a Schettino: cara Sindaca,in Campidoglio! Non stia qui, faccia il suo lavoro, si occupi dell’Ama, di gestire i rifiuti della citta’, dei problemi che le leggi le impongono di affrontare e risolvere. Un buon sindaco ha l’onere e l’onore di guidare la citta’ e rimanerne saldamente al comando soprattutto nei momenti di difficolta’”. Cosi’ Eugenio Patane’, consigliere regionale del Pd e componente della Commissione Ambiente alla Pisana, nel corso del suo intervento in Aula in occasione del Consiglio straordinario ...

