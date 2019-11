Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Manca poco a Liverpool-Napoli. Ai microfoni di Sky ha parlato Cristiano, che ha spiegato come il Napoli sta vivendo il prepartita. “Il lavoro da parte di un dirigente che è al campo tutti i giorni è stare vicino a squadra e allenatore, fare da colante, oggi soprattutto stiamo pensando tanto alla partita, che, come ha detto Carlo, ci può dare il passaggio del turno e permetterebbe di gestire la finale di campionato prima della sosta. C’è unadi, voglia di fare bene e siamo molto concentrati”. La Poste Italiane non vi hanno aiutati: le raccomandatearrivate oggi. Che atmosfera c’è nella squadra? “Secondo me invece siamo stati fortunati. La partita di oggi non può distogliere nessuno.tutti molto sereni, stanno pensando a questa gara molto importante. Ribalto la questione e dico che siamo stati fortunati”. Come ...

napolista : #Giuntoli: 'Internamente non ci sono problemi. C'è grande unità di intenti nel voler far bene' - ilNapolista - LiverpoolKenya1 : RT @Ghigo_07: #Giuntoli : 'Internamente non ci sono problemi nel #Napoli '. E va beh,ci siamo inventati tutto noi,scusate ?????? #LIVNAP #Live… - Ghigo_07 : #Giuntoli : 'Internamente non ci sono problemi nel #Napoli '. E va beh,ci siamo inventati tutto noi,scusate ??????… -