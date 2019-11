EURO 2020 | il sorteggio dei gironi in diretta su Rai2

Golf - EUROpean Tour 2020 : si riparte dal Sudafrica con l’Alfred Dunhill Championship. Francesco Laporta si affianca al tris azzurro : Neanche il tempo di assorbire le emozioni dell’evento di Dubai, che l’European Tour riparte dal Sudafrica. Dovevano esserci due tornei, ma l’Hong Kong Open è stato cancellato (almeno per il momento, perché si spera di recuperarlo nel 2020) a causa dei problemi molto seri legati alle proteste in corso da mesi. Si parte, quindi, dal solo Alfred Dunhill Championship: nato nel 2000, ha avuto tra i primi vincitori Adam Scott e ...

La Russia rischia una sanzione Wada - ma EURO 2020 è salvo : La Russia non sarà estromessa da EURO 2020 e non sarà esclusa dagli organizzatori del torneo, anche qualora dovesse essere sanzionata con il divieto di ospitare grandi eventi sportivi, a seguito dello scandalo doping che ha coinvolto il Paese. Inoltre, il Paese non perderà il diritto ospitare la finale di UEFA Champions League del 2021, […] L'articolo La Russia rischia una sanzione Wada, ma EURO 2020 è salvo è stato realizzato da Calcio e ...

Golf – Alfred Dunhill Championship : scatta con il consueto anticipo l’EUROpean Tour 2020 - quattro gli azzurri in gara : L’European Tour apre in Sudafrica la stagione 2020 con il consueto anticipo sull’anno solare, dove si disputa l’Alfred Dunhill Championship A soli quattro giorni dalla conclusione a Dubai della stagione 2019, l’European Tour apre in Sudafrica quella del 2020, con il consueto anticipo sull’anno solare, dove si disputa l’Alfred Dunhill Championship (28 novembre-1 dicembre) al Leopard Creek CC di Malelane. Si sarebbe dovuto giocare in ...

Bonus lezioni private 2020 : reddito Isee non oltre i 50 mila EURO : Bonus lezioni private 2020: reddito Isee non oltre i 50 mila euro Nel 2020 le famiglie potrebbero scaricare anche le ripetizioni scolastiche per i figli minorenni. Si tratta del Bonus lezioni private, che potrebbe ritagliarsi un posto nella prossima Legge di Bilancio. In sintesi il Bonus consisterebbe in una detrazione del 19% sulle spese sostenute dalle famiglie per le ripetizioni scolastiche dei propri figli under 18. Non tutti però ...

Calendario golf 2020 - EUROpean Tour : le date e il programma completo. Open d’Italia a ottobre - varie modifiche rispetto al 2019 : Si avvicina il momento in cui, a pochissimi giorni dall’incoronazione dello spagnolo Jon Rahm quale vincitore della Race to Dubai, l’European Tour tornerà a entrare nel vivo. rispetto alla scorsa stagione, saranno ben pochi (soltanto tre, contro i cinque dell’annata 2019 disputati nel 2018) anche a causa della cancellazione dell’Hong Kong Open, che l’organizzazione spera di ricollocare nel 2020. Ci sono diverse ...

EURO 2020 - dal 4/12 in vendita i biglietti per i tifosi Azzurri : Italia biglietti EURO 2020 – Dopo lo straordinario percorso netto nel girone di qualificazione della Nazionale di Roberto Mancini, che ha entusiasmato i tifosi Azzurri, si apre nei prossimi giorni la seconda fase di vendita dei biglietti per UEFA EURO 2020, l’EUROpeo itinerante che prenderà il via dallo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno, con […] L'articolo EURO 2020, dal 4/12 in vendita i biglietti per i tifosi Azzurri è stato ...

EURO 2020 - dal 4 dicembre in vendita i biglietti per i tifosi Azzurri : Italia biglietti EURO 2020 – Dopo lo straordinario percorso netto nel girone di qualificazione della Nazionale di Roberto Mancini, che ha entusiasmato i tifosi Azzurri, si apre nei prossimi giorni la seconda fase di vendita dei biglietti per UEFA EURO 2020, l’EUROpeo itinerante che prenderà il via dallo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno, con […] L'articolo EURO 2020, dal 4 dicembre in vendita i biglietti per i tifosi Azzurri è ...

Gran Premio Elettrico 2020 : parte messa in sicurezza 180 alberi Viale EUROpa : Roma – Formula E non dimentica neanche quest’anno la creazione di valore per il territorio. A poco piu’ di quattro mesi dal prossimo E-Prix di Roma, previsto per il 4 aprile 2020, Formula E ha infatti annunciato la finalizzazione delle operazioni di messa in sicurezza dei 180 alberi di Viale Europa, proprio nel cuore del quartiere Eur, per il terzo anno campo della gara capitolina. I lavori, che inizieranno oggi e termineranno ...

Sorteggio EUROpei calcio 2020 : le possibili avversarie dell’Italia e tutte le fasce : Si svolgerà sabato prossimo, 30 novembre, alle ore 18.00 italiane, al RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, il Sorteggio della fase a gironi degli Europei di cacio del 2020. L’Italia, che sarà testa di serie, attende di conoscere il nome delle sue tre avversarie sulla strada verso la fase ad eliminazione diretta, che scatterà con gli ottavi. Le possibili avversarie del’Italia Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno una ...

Calendario Biathlon 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - EUROpei e Mondiali di Anterselva : La stagione degli sport invernali è definitivamente iniziata e nel prossimo fine settimana anche il Biathlon apre ufficialmente i battenti con la Coppa del Mondo 2019/2020 che alza il proprio sipario per lanciarci verso un nuovo e appassionante inverno. Si riparte per la prima volta con un azzurro (il sesso non fa importanza) chiamato a difendere il titolo, quella Dorothea Wierer che è uscita vincitrice la scorsa stagione dalla serrata ...

Sorteggio EUROpei 2020 : data - orario - programma - tv e fasce : Sarà il RomExpo di Bucarest, capitale della Romania, il teatro del Sorteggio della fase a gironi degli Europei di cacio del 2020, che si svolgerà sabato prossimo, 30 novembre, alle ore 18.00 italiane. L’Italia, testa di serie e uno dei Paesi ospitanti, sarà inserita d’ufficio nel Girone A, giocherà la gara inaugurale, e sa già che le tre gare della prima fase saranno tutte all’Olimpico di Roma. programma Sorteggio Europei 2020 ...

Olympiacos-Olimpia Milano - EUROlega basket 2019-2020 : programma - orari e tv : Undicesima giornata dell’Eurolega e sfida in trasferta per l’Olimpia Milano, che scenderà in campo venerdì sera in quel di Atene contro l’Olympiacos. Una partita importante per la squadra di Messina, reduce dalla settimana doppia con la vittoria contro il Maccabi e la sconfitta con l’Efes. Un ko che comunque non ha pregiudicato la posizione d’alta classifica di Milano. L’Olympiacos è molto più indietro con un record di 4-6 e l’Armani ...

Olympiacos-Olimpia Milano - EUROlega basket 2019-2020 : programma - orari e tv : Undicesima giornata dell’Eurolega e sfida in trasferta per l’Olimpia Milano, che scenderà in campo venerdì sera in quel di Atene contro l’Olympiacos. Una partita importante per la squadra di Messina, reduce dalla settimana doppia con la vittoria contro il Maccabi e la sconfitta con l’Efes. Un ko che comunque non ha pregiudicato la posizione d’alta classifica di Milano. L’Olympiacos è molto più indietro con un ...

Lazio-Cluj - EUROpa League 2019-2020 : programma - orari e tv : Prosegue senza sosta l’Europa League di calcio 2019/2020, con la Lazio di Simone Inzaghi che questa settimana sarà impegnata in casa contro i rumeni del Cluj, già qualificati, e vittoriosi anche nella gara d’andata per 2-1, mentre i bianco-celesti proveranno a chiudere nel migliore dei modi un torneo che fino ad ora non ha riservato particolari sorprese. La partita si svolgerà dunque questo giovedì, 28 novembre 2019, alle ore 21, ...