Calendario Preolimpico basket 2020 | date | programma | orari e tv

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L’Italia giocherà a Belgrado (Serbia) il torneo di qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyoper quanto riguarda ilmaschile, la nostra Nazionale scenderà in campo dal 23 al 28 giugno per andare a caccia del pass a cinque cerchi. Gli azzurri sono chiamati a una vera e propria impresa nella tana della corazzata slava, i padroni di casa partiranno con tutti i favori del pronostico e per volare nel Sol Levante bisognerà davvero scalare una montagna cercando di schiacciare uno squadrone che sembra imbattibile. I ragazzi del CT Meo Sacchetti vogliono tornare ai Giochi dopo un’assenza di 16 anni visto che l’ultima apparizione risale ad Atene 2004 quando si conquistò la medaglia d’argento. L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Porto Rico e Senegal mentre la Serbia incrocerà Repubblica Dominicana e Nuova Zelanda nel gruppo A, le prime due ...

