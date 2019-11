Tra Conte e la compagna tira una brutta aria Ma fanno la spesa insieme

I terrapiattisti a Conte : "Autorizza la missione per dimosTrare la verità" : Carlo Lanna In una convention a Milano sui terrapiattisti c'è chi afferma di voler organizzare una missione al Polo Nord per spiegare l'inganno, sarebbe stata inviata anche una lettera al Presidente Conte Secondo i terrapiattisti abbiamo vissuto da sempre in un’illusione. Tutte le scoperte scientifiche dell’epoca moderna e Contemporanea sarebbero un grande bluff. "La Terra è piatta", urlano a gran voce e ci sarebbe chi vorrebbe ...

“Chiediamo a Conte di andare in Antartide per dimosTrare la verità” : meeting dei terrapiattisti a Milano Tra inganni e presunti complotti : Ottenere il mandato ufficiale dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per dimostrare, grazie a una spedizione in Artide e in Antartide, che la Terra è piatta. “È così, e chiunque dotato di un minimo di cervello non può pensarla diversamente. E se accettiamo questa verità, allora dobbiamo mettere in discussione tutto ciò che ci viene fornito dalle fonti ufficiali”. Una cinquantina di persone ha ascoltato le tesi dei relatori del ...

Conte : "Nessun rischio di crisiMittal resta - lo Stato può enTrare" : Il governo a gennaio non cadrà, ma basta con le liti: è il messaggio del premier Conte che rilancia il cronoprogramma delle riforme. "Mittal? resta ma non escludo intervento pubblico" Segui su affaritaliani.it

Pioggia nerazzurra a Torino - l’Inter passa 0-3 : i granata escono Tra la contestazione dei tifosi [FOTO] : Torino-Inter live – Si gioca Torino-Inter, anticipo serale del sabato di Serie A. Un’importantissima partita valevole per la tredicesima giornata. La squadra di Mazzarri ha ritrovato la vittoria contro il Brescia dopo un periodo fortemente negativo. L’Inter è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona e insegue la Juventus ad un solo punto di distanza. I nerazzurri non vorranno mancare l’appuntamento con la ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio che fa scontente enTrambe le squadre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:57 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6.5; Conti 5.5, Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Krunic 6.5, Biglia 5 (dal 73′ Calabria 6), Paquetà 6; Rebic 5 (dal 46′ Kessie 5.5), Piatek 5 (dal 85′ Leao s.v.), Bonaventura 7. All. Pioli 6. 94′ FINITA! Milan-Napoli 1-1. 93′ Mertens da posizione invitante tira a giro ma non dà abbastanza effetto al ...

M5S : Di Maio - 'Movimento sostiene compatto il premier Conte - serve conTratto più forte' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Le stesse fake news che sono circolate su me e Beppe Grillo ci sono anche tra me e il Presidente del Consiglio. Il M5S è unito e compatto, sostiene queste governo e Giuseppe Conte e vogliamo che sia un governo che possa governare per altri tre anni". Lo ha

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio : “Il governo Conte balla sul Titanic. Se cade Salvini riscrive la Costituzione” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio un commento sulla cena convocata dal premier Giuseppe Conte per distendere un po’ gli animi, durante la quale proprio Conte pare abbia detto: “Chissà se supereremo gennaio”. “Ridevano tutti, io non ho capito che cazzo avessero da ridere questi con la situazione ...

Ilva - ArcelorMittal e Conte Trattano Impianti aperti e pausa al processo : Il governo è pronto ad adoperarsi per rinviare il processo ad ArcelorMittal a condizione però che l'azienda garantisca la produzione e il normale funzionamento degli Impianti a Taranto. Dopo un incontro durato oltre quattro ore a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte tira... Segui su affaritaliani.it

Ilva - vertice governo-Mittal. Conte : “Nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico. Apertura - ma sarà Trattativa difficile” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”, c’è stata “una grande Apertura” ma sarà una “negoziazione faticosa, lunga, complicata”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche ...

Conte : "Il M5S è in una fase di Transizione - diamogli il tempo di completarla" : Il Premier Giuseppe Conte oggi è stato interpellato dai giornalisti sul momento del MoVimento 5 Stelle e sulle prossime elezioni regionali. A margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore di Polizia a Roma il Presidente del Consiglio ha detto alla stampa:"Io lo avevo già detto qualche giorno fa, il MoVimento 5 Stelle in questo momento è in una fase di transizione, il leader Luigi Di Maio aveva ...

