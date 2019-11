Pokémon Spada e Scudo contengono un exploit che sta rovinando i raid

The Pokemon Company vuole portare in tribunale i leaker di Pokemon Spada e Scudo : All'inizio di questo mese, prima dell'uscita di Pokemon Spada e Scudo, sono trapelate immagini dei giochi online. È abbastanza normale per un grande videogioco, ma The Pokémon Company sta prendendo molto seriamente la questione, così seriamente che ha intenzione di portare in tribunale gli autori dei leak.Come riportato da Forbes, nel tentativo di rintracciare e punire i responsabili, The Pokémon Company ha assunto "esperti forensi", che sono ...

Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo : Dove catturare Eevee e come farlo evolvere : Uno dei Pokèmon con il maggior numero di evoluzioni è indubbiamente Eevee. In questo articolo vi spiegheremo Dove e come catturare ciascuna evoluzione oppure il Pokèmon base per poi farlo evolvere in Pokèmon Spada e Scudo. Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo: Le evoluzioni di Eevee Se volete procurarvi il Pokèmon base non avrete problemi, vi basterà arrivare al Percorso 4 e dirigervi verso ...

Pokémon Spada e Scudo dominano la classifica software italiana : Il podio di questa settimana della classifica software italiana è formato da tre new entry.In prima e seconda posizione troviamo le due esclusive per Nintendo Switch Pokémon Spada e Scudo, mentre in terza posizione debutta Star Wars Jedi: Fallen Order di EA e Respawn.Call of Duty: Modern Warfare scivola in quarta posizione dalla numero 2, mentre Death Stranding, in testa la scorsa settimana, si trova ora al sesto posto.Leggi altro...

Record di incassi per Pokémon Spada e Scudo. I “mostricciattoli” non muoiono mai : Sei milioni di copie vendute nella settimana di lancio per il nuovo videogioco dei Pokémon. Un Record per Nintendo Switch. Sul business inventato da The Pokémon Company non tramonta mai il Sole

Pokémon Leggendari in Pokémon Spada e Scudo : come catturarli tutti : Pokémon Spada e Scudo sono finalmente sbarcati in esclusiva sugli schermi di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite - versione della console pensata esclusivamente per giocare in portabilità. Dallo scorso 15 novembre, tutti gli aspiranti Allenatori possono lanciarsi in una nuova e grande avventura nella regione di Galar, nel tentativo di catturare, allenare e far combattere i mostriciattoli tascabili di casa Game Freak e The Pokémon Company per ...

Pokémon Spada e Scudo hanno venduto oltre 6 milioni di copie nella prima settimana : Pokemon Spada e Pokemon Scudo per Nintendo Switch hanno registrato un'ottima partenza in termini di vendite.Stando a quanto annunciato da The Pokemon Company, i nuovi RPG dei Pokémon hanno venduto sei milioni di copie in tutto il mondo durante la prima settimana sul mercato.La cifra di sei milioni di unità è il fatturato più alto di sempre nella prima settimana per un gioco Switch, e rende Pokemon Spada e Pokemon Scudo i giochi venduti più ...

Scopriamo tutti i nuovi Pokémon di Spada e Scudo : Pokémon Spada e Scudo sono finalmente disponibili da qualche giorno su Nintendo Switch, e come saprete quest'anno hanno introdotto una nuova generazione Pokémon con una serie di creature imperdibili.Per i più curiosi riportiamo di seguito un interessante filmato nel quale sono raccolte tutte le new entri del Pokédex della regione di Galar.Neanche a dirlo, questo nuovo capitolo della saga è stato accolto dagli appassionato assieme a polemiche e ...

Pokémon Spada e Scudo raggiungono 1 - 36 milioni di copie vendute in Giappone : A quanto pare il lancio di Pokémon Spada e Scudo si è rivelato un colpaccio per Nintendo, le nuove versioni hanno infatti tagliato il traguardo di 1,36 milioni di copie vendute, ed in soli 3 giorni dopo la pubblicazione. Il record precedente era nella mani di Super Smash Bros. Ultimate, con le sue 1,23 milioni di copie.Precisiamo che i dati non tengono conto delle copie digitali, ma solo di quelle fisiche. Inoltre pare che il lancio dei due ...

Pokémon Spada e Pokémon Scudo - recensione : Il mondo dei Pokémon è meno accogliente di quanto si possa sospettare. Non solo i ragazzini vengono cacciati di casa non appena raggiungono la pubertà, ma vengono messi alla porta con un solo mostro tascabile nello zaino e una manciata di monete in tasca. Ad accoglierli c'è poi una terra piena di mostri piuttosto aggressivi e attaccabrighe, appostati anche negli angoli più sperduti in attesa che qualcuno incroci il loro sguardo.Non stupisce, ...

Pokèmon Spada e Scudo : Dove trovare e come far evolvere Milcery : Se state giocando a Pokèmon Spada o Pokèmon Scudo vi sarete sicuramente imbattuto in Milcery, un Pokèmon davvero molto particolare, in quanto può evolversi in modo differente a seconda del dolce che gli è stato dato, il momento della giornata e il modo. Dove trovare e come far evolvere Milcery in Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo Prima di tutto Dovete procurarvi il Pokèmon, quindi ...

Pokèmon Spada e Scudo : Come ottenere i Pokèmon Fossile Dracovish - Dracozolt - Arctovis e Arctozolt : In Pokèmon Spada e Scudo vi sono 4 Pokèmon Fossile che potete ottenere, due per ogni gioco e sono Dracovish, Dracozolt, Arctovis e Arctozolt. In questo articolo vi spiegheremo Come fare. Come ottenere i fossili per sbloccare i Pokèmon Fossile Prima di tutto avrete bisogno dei fossili quindi procedete Come segue: Raggiungete il Percorso 6 e troverete l’esperta di Fossili “Cara ...

Pokèmon Spada e Scudo : Dove trovare la Bici e come sbloccare l’abilità Surf : In Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo potete esplorare la regione di Galar non solo a piedi ma anche ricorrendo ad un pratico e comodo mezzo di trasporto, una Bicicletta che non solo può muoversi sulla terra ferma ma anche sull’acqua, ciò è possibile grazie all’abilità Surf. In questo articolo vedremo non solo Dove trovare la Bici ma anche come sbloccare ...

Pokèmon Spada e Scudo : Come accumulare denaro a volontà : In ogni gioco il denaro è importante e in Pokèmon Spada e Scudo non è certo da meno. Se volete guadagnare così tanto denaro da permettervi dei completi e accessori per il vostro personaggio e non solo, allora siete nel posto giusto. Pokèmon Spada e Scudo – Come guadagnare denaro velocemente Ci sono tanti modi per guadagnare denaro in Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo, ma vi è un metodo ...

Pokémon Spada e Scudo : presente anche una creatura dedicata ai cambiamenti climatici? : I cambiamenti climatici fanno capolino anche nel mondo dei Pokémon.Stando a quanto emerso in rete, infatti, in Pokémon Spada e Scudo sarebbe presente una creatura ispirata proprio ad un corallo estintosi per via dei famigerati cambiamenti climatici di cui si parla molto nel nostro, di mondo.Il Pokémon in questione si chiama Corsola, e sarebbe comparso per la prima volta nella seconda generazione, per la precisione in Oro e Argento. Ebbene ci ...