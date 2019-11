Paola Caruso | l’attacco di Katia Fanelli di Temptation Island | “Moreno bravo ragazzo”

Pomeriggio 5 - studio contro Moreno sul caso Paola Caruso : “Vieni qua” : Pomeriggio 5, studio contro Moreno sul caso Caruso. Biagio D’Anelli: “Paola ha pianto nel dietro le quinte di Domenica Live, tu uomo piccolo così” Continua a tenere banco la fine della relazione sentimentale che ha coinvolto Paola Caruso e Moreno Merlo. Ieri, a Domenica Live, l’ex Bonas di Avanti un altro ha mosso forti accuse […] L'articolo Pomeriggio 5, studio contro Moreno sul caso Paola Caruso: “Vieni ...

La Replica di Moreno Merlo a Paola Caruso è al Veleno! : Moreno Merlo per ora non va in studio, ma Replica alle dure accuse di Paola Caruso con una serie di Stories su Instagram mostrate in diretta da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda tra Paola Caruso e Moreno Merlo! Nella tormentata storia tra Paola Caruso e Moreno Merlo una sola cosa è certa: al momento non c’è nessuna possibilità che i due tornino insieme. Tutto il resto invece sono ipotesi. Perché dopo ...

Moreno Merlo risponde alle accuse di Paola Caruso : "Parli di aria fritta - chiedi scusa" : Moreno Merlo ha risposto alle accuse che Paola Caruso gli ha rivolto durante l'ultima puntata di Domenica Live. La showgirl calabrese, infatti, ha rivelato nel salotto di Barbara d'Urso le ragioni che hanno portato i due a rompere definitivamente la relazione dopo solo alcune settimane di fidanzamento. Secondo l'ex Bonas di Avanti un altro, il deejay avrebbe iniziato a frequentarla soltanto perché donna di spettacolo, potenzialmente in grado ...

Paola Caruso attacca Moreno Merlo sfruttava la mia visibilità : La showgirl Paola Caruso è in fiume in piena a “Domenica Live ” e parla della rottura con il fidanzato Moreno Merlo ” per motivi gravissimi» «Io pensavo fossimo una famiglia. Quando veniamo qui, riceviamo un rimborso spese, lo sai. Lui quando siamo tornati mi ha detto che non gli bastava. Io gli avevo già dato parte del mio rimborso. Lui voleva andare a fare i reality. Voleva sfruttare la visibilità». «Sapeva che cercavo un ...

Paola Caruso ospite della d'Urso parla dell'ex : ' Moreno voleva solo soldi e popolarità' : ospite ieri pomeriggio a Domenica Live, Paola Caruso ha spiegato i gravi motivi che hanno portato alla rottura con Moreno Merlo. Dopo il difficile periodo attraversato con il padre di suo figlio, che non vuole saperne niente del bambino, l'ex bonas di Avanti un altro sembrava aver ritrovato la serenità accanto ad un nuovo fidanzato. Le cose tra di loro andavano a gonfie vele, tanto che lui aveva partecipato anche al battesimo del bambino. Alcune ...

Paola Caruso a Domenica Live ecco cosa è successo con Moreno Merlo : A “Domenica Live” Paola Caruso parla della rottura con il fidanzato Moreno Merlo, dice, «per motivi gravissimi»«Io pensavo fossimo una famiglia. Quando veniamo qui, riceviamo un rimborso spese, lo sai. Lui quando siamo tornati mi ha detto che non gli bastava. Io gli avevo già dato parte del mio rimborso. Lui voleva andare a fare i reality. Voleva sfruttare la visibilità». «Sapeva che cercavo un padre per mio figlio. Sono fragile in ...

Moreno Merlo replica a Paola Caruso : 'Ti sei autocreata un piedistallo che si sgretolerà' : Continua a far discutere l'intricata vicenda che ha come protagonisti Paola Caruso e Moreno Merlo. Dopo un fidanzamento durato circa quattro mesi, in queste ultime ore la showgirl calabrese ha mosso delle accuse piuttosto pesanti nei confronti dell'ex compagno dal salotto di Domenica Live. L'ex "Bonas" di Avanti un Altro ha rivelato che il deejay l'avrebbe registrata di nascosto durante la loro frequentazione per poi ricattarla. Inoltre ha ...

Moreno Merlo attacca Paola Caruso : Le tue sono castronerie - chiedi scusa : Le rivelazioni di Paola Caruso sulle motivazioni che l’hanno spinta a mettere fine alla sua storia con Moreno Merlo, hanno causato una reazione da parte di quest’ultimo, che ha tacciato la ex “Bonas” di essersi costruita una vita che non è quella reale. Ospite di Domenica Live, la Caruso ha accusato l’ex fidanzato di aver usato lei e suo figlio Michele per diventare noto in televisione e, scoperto l’inganno, ha deciso di chiudere ogni rapporto ...

Paola Caruso : “Moreno Merlo stava con me per andare in tv” : Ancora un amore sfortunato per Paola Caruso. La soubrette, che è stata lasciata dal papà del figlio che portava in grembo e che non ha mai voluto riconoscere il piccolo Michelino, sembrava aver trovato una parentesi di serenità, dopo aver ritrovato la mamma naturale negli studi di Live non è la d’Urso, al fianco di Moreno Merlo. Dopo aver presenziato, al fianco di Paola, il battesimo del piccolo Michelino, i due si sono improvvistamente ...

“So io cosa ti succederà”. Paola Caruso - dopo le accuse (pesanti) la reazione di Moreno Merlo (pesante) : Paola Caruso non perde occasione per attaccare l’ex Moreno Merlo. Lo ha fatto anche durante l’ultima puntata di Domenica Live, in quell’occasione la Caruso ha accusato il deejay – con il quale è stata insieme 4 mesi – di averla registrata e ricattata. dopo il presunto ricatto, la Caruso ha persino denunciato Merlo. Ha inltre detto che l’uomo non sarebbe stato con lei per amore, ma solo per farsi conoscere e avere visibilità. Non solo: da quel ...

Moreno Merlo - replica dura a Paola Caruso : “Il piedistallo si sgretolerà” : Moreno Merlo, arriva la risposta alle accuse di Paola Caruso. Il lungo sfogo: “Hai una percezione di te stessa come Melania Trump, Lady Gaga… Ti sei autocreata un piedistallo che presto si sgretolerà” durante l’ultima puntata di Domenica Live, Paola Caruso ha rivolto pesanti accuse all’ex Moreno Merlo. La showgirl ha dichiarato che il deejay, […] L'articolo Moreno Merlo, replica dura a Paola Caruso: “Il ...

Moreno Merlo furioso con Paola Caruso : “Siamo alla caz*ata” : Paola Caruso attaccata da Moreno Merlo: “Un interpretazione da Oscar” Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live. Tanti gli ospiti invitati da Barbara d’Urso, tra i quali Paola Caruso. Quest’ultima ha parlato del suo ex fidanzato Moreno Merlo, accusandolo di averla usata solo per popolarità, visibilità e soldi. Per tale ragione quest’ultimo, su instagram, nella tarda serata di ieri, ha ...

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live : 'Moreno mi registrava di nascosto’ : Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Paola Caruso, tra le lacrime, conferma che la storia d’amore tra lei e Moreno Merlo è finita. Paola è molto provata per il tragico epilogo di una storia che lei credeva potesse essere quella perfetta. La showgirl confessa che la crisi con Moreno sia nata dopo la puntata di Domenica Live nella quale furono ospiti. Paola racconta come il ragazzo si sia presentato nella casa in cui convivevano, non contento del ...

“L’ho denunciato - ecco cosa faceva”. Paola Caruso contro l’ex Moreno : lo sfogo a Domenica Live : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita. I due hanno iniziato a frequentarsi nel mese di luglio e l’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la travagliata relazione con Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino, sembrava aver ritrovato il sorriso. Ma di una presunta crisi tra Paola Caruso e Moreno Merlo si mormorava già da alcuni mesi. I primi indizi erano arrivati direttamente dai social network, quando entrambi si sono ...