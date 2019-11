Fonte : affaritaliani

(Di martedì 26 novembre 2019) Consiglio comunale di Milano, bocciata la richiesta di Forte per lodei centri sociali dalle palazzine Liberty e da via Esterle Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Palazzo Marino 'salva' Macao: niente allo sgombero in via Molise - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Palazzo Marino 'salva' Macao No allo sgombero in via Molise - Affaritaliani : Palazzo Marino 'salva' Macao No allo sgombero in via Molise -