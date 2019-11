Maltempo Piemonte e Liguria | “Serve subito un piano investimenti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 26 novembre 2019) “Un grandedi investimenti sul dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza del territorio” da realizzare nel più breve tempo possibile. Lo chiedono, in una nota, la Cgile la Cgil, che chiedono di “usare le competenze scientifiche universitarie che abbiamo, usare bene i fondi gia’ disponibili e non utilizzati efficacemente per il rimpallo sulle competenze e l’impossibilita’ di progettazione e messa in opera dei piccoli comuni, le comunita’ montane e le Province”. “E’ evidente a tutti – affermano Cgile Cgil– che si e’ perso fin troppo tempo. Il rischio isolamento e’ diventato una tragica realta’ ma non e’ un problema solo per la, perche’ a risentirne sara’ tutta l’economia del nord ovest, a partire dal basso. ...

SkyTG24 : Calabria e Piemonte sono tra le regioni più colpite dalle piogge di questi giorni. Gli allagamenti a Reggio Calabri… - emergenzavvf : #Maltempo #24novembre 12:30, situazione in leggero miglioramento in #Piemonte e #Liguria di ponente. Nelle immagini… - DPCgov : ????#allertaROSSA, domenica #24novembre, in Calabria e su settori di Piemonte e Liguria. ??#allertaARANCIONE in 9 reg… -