Hiv | Cassazione dichiara irrevocabile la condanna all' untore Talluto

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Lavinia Greci Gli ermellini pubblicano le motivazioni della sentenza del 30 ottobre, con cui ha rigettato il ricorso del 35enne che contagiò 32 donne. Per i giudici l'uomo ebbe "piena consapevolezza del rischio di contagio", ma nel suo caso non c'è delitto di epidemia L'appello bis per rivalutare altri casi di contagio si terrà più avanti, ma intanto arrivano le motivazioni che confermano e definiscono "" laa 22 anni di reclusione per Valentino, il 35enne processato per aver contagiato con l'Hiv, in maniera consapevole, 32 donne conosciute in chat. Secondo quanto riportato da Skytg24, il comportamento dell'uomo, che si è protratto per nove anni e che si è concluso a novembre del 2015 con un ultimo rapporto non protetto (consumato qualche ora prima del suo arresto), è stato definito doloso. Il "dolo eventuale" A scriverlo è la corte di ...

NuovoSud : Roma, untore Hiv contagiò 32 donne: per la Cassazione irrevocabile la condanna a 22 anni - zazoomblog : Hiv, Cassazione: irrevocabile condanna per Talluto, 'agì con dolo' - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Hiv, Cassazione: irrevocabile condanna per Talluto, 'agì con dolo' -