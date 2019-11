Formazione artistica e musicale | l’allarme degli studenti | “Istituti in ginocchio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Gli Afam, gli istituti di Altasono in. La denuncia arriva dagli. Dal 1° luglio 2019 è stata tolta la possibilità di mantenere nell’organico delle istituzioni pubbliche personale con contratto di collaborazione coordinata e collaborativa (Co.Co.Co.). Il provvedimento ha colpito in particolare proprio le istituzioni Afam, i cui docenti vivevano già una situazione di forte precarietà essendo in gran parte assunti proprio con contratti di collaborazione con limitate tutele e diritti, dato che negli ultimi anni il numero di docenti in organico nei diversi istituti è stato bloccato. Spazzati via i contratti senza prevedere una soluzione alternativa, la situazione è diventata insostenibile, andando a danneggiare inevitabilmente anche il diritto allo studio. Un numero preciso di coloro che sono stati penalizzati da questo provvedimento non c’è ...

