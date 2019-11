“Devi piangere | ti svito la testa” | bimbi maltrattati all’asilo a Isernia | a processo 2

Fonte : fanpage

(Di martedì 26 novembre 2019) Rinviate a giudizio le due maestre di 49 e 58 anni sospese dal lavoro e finite sotto inchiesta per maltrattamenti sui piccoli alunni dell'asilo di Venafro, in provincia di. Contro di loro i video delle telecamere nascoste dalla polizia dopo la denuncia dei genitori delle piccole vittime.

