Bill Cosby | Processo farsa | in carcere sono privilegiato | è il mio attico

(Di martedì 26 novembre 2019) 82enne ex papà d'America,è da un anno in, dopo la condanna a 10 anni di galera per violenza sessuale ai danni di Andrea Constand, ex dipendente della Temple University. Accusato da oltre 50 donne, l'ex divo dei Robinson ha lasciato la sua prima intervista pubblica da dietro le sbarre, a Black Press USA, sparando a zero sui giudici che l'hanno dichiarato colpevole e dichiarandosi ancora una volta innocente. Ilè stato una. La giuria era fatta di impostori. Una delle donne che mi ha giudicato prima delmi aveva già giudicato colpevole. Mi restano 8 anni e 8 mesi da scontare. Quando chiederò la libertà vigilata, non mi sentiranno dire che provo rimorsi. Io ero lì. Non mi interessa quello che dice chi non c’era.: l'attore è stato condannato per violenza sessuale aggravata prosegui ...

