Le notizie ufficiali che giungono da Samsung Israel sono davvero poco incoraggianti in merito al rilascio di ...

Praticavano la pesca di frodo. Ora sono accusati di disastro ambientale : Emanuela Carucci Dopo le indagini durate un anno, sono state arrestate cinque persone che Praticavano la pesca di frodo pescavano utilizzando veri e propri ordigni bellici, per questo cinque persone, a Taranto, sono finite in manette con l'accusa di disastro ambientale. A dare esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare la guardia costiera e gli agenti della guardia di finanza di Taranto. I cinque sono stati tutti sottoposti agli ...

Adesca una minore e fa sesso con lei : condannato a 9 anni di carcere : Andrea Pegoraro L'uomo era agli arresti domiciliari. Pochi giorni fa è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Trieste. Il fatto risale al 2016 Dovrà scontare nove anni di carcere per aver Adescato una minore di 13 anni e aver fatto sesso con lei. Un cittadino italiano di 37 anni è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Trieste. La vicenda si è quindi conclusa gli scorsi giorni quando l'uomo è ...

Fifa 20 – Totw 11 : le predictions di questa settimana : predictions Totw 11 – Fifa 20: ecco chi farà parte del Team of The Week Tutto pronto per le predictions del Team of The Week numero 11 dell’edizione 2020 di Fifa. Come ogni lunedì vari siti provano a prevedere quali calciatori la EA sceglierà per introdurli all’interno della rosa della settimana. Nonostante manchi ancora qualche partita, ci sono già le prime predictions per il Totw 11. Eccole a voi. FUT 20 Team of the ...

Luigi Cinque è uno degli artisti italiani più interessanti. E a 66 anni è ancora un vulcano : Poche figure sono interessanti e ricche di stimoli nel panorama artistico italiano come Luigi Cinque. Musicista, compositore, regista, divulgatore culturale: nella sua carriera ultraquarantennale è riuscito a conciliare (tra ispirazioni e collaborazioni) la lotta politica e la ricerca spirituale, il rock e la musica indiana, la taranta e l’opera lirica, gli Area e il Canzoniere del Lazio, Pier Paolo Pasolini e Umberto Eco, Pina Bausch e Nanni ...

Lecce - un’auto si schianta contro un camion e travolge operai al lavoro : 4 morti e un ferito : Sono quattro le persone morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime, così come il ferito, sono operai che erano al lavoro lungo la strada. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una Golf Volkswagen stava transitando quando, probabilmente dopo un sorpasso, si è schiantata contro un camion della ...

Terremoto in Albania - bambino salvato dalle macerie : i soccorsi dopo il crollo dell’edificio : Si continua a scavare tra le macerie lungo la costa settentrionale dell’Albania, dopo il Terremoto con epicentro a 10 chilometri di profondità vicino a Durazzo. Nelle immagini, il salvataggio di un bambino dopo il crollo di un edificio a Thumane, frazione alle porte della città portuale e tra le più colpite del Paese dal sisma. L'articolo Terremoto in Albania, bambino salvato dalle macerie: i soccorsi dopo il crollo dell’edificio ...

Finge tumore e bisogno di fecondazione assistita per sottrarre 400mila euro alla compagna : Fingere un tumore e la necessità di una fecondazione assistita per sottrarre 400mila euro alla nuova compagna, manager benestante incontrata su internet nel 2014. È questo il raggiro messo in piedi da una madre di tre figli a Milano. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera.Nello spillare 400.000 euro alla propria compagna agganciata su Internet, era giunta al punto di prima Fingersi malata terminale e bisognosa di ...

Collegare Infinity a Google Assistant : Google e Mediaset sono riusciti a trovare un accordo per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti di Infinity attraverso l’assistente vocale dell’azienda di Mountain View. Il concetto è molto simile a quello già presente da leggi di più...

Amazon : Tutte le offerte Black Friday : Avete spesso sentito parlare di Black Friday ma vi siete sempre chiesti “cos’è e come funziona il Black Friday Amazon“? Il “Venerdì Nero” è ormai conosciuto come il Venerdì più folle dell’anno nel quale a leggi di più...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani piogge su gran parte della regione : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 30 novembre 2019. domani molto nuvoloso con piogge su gran parte della regione dal pomeriggio, possibilita’ di locali temporali piu’ probabili sulla costa centro-settentrionale. Venti: meridionali forti sulla costa e sui crinali appenninici, moderati sulle zone interne. Rotazione a libeccio dal pomeriggio-sera, forte nella notte sulla costa centrale. Mari: mossi in aumento ...

Maltempo - piena del Po : a Piacenza il colmo a 8 - 20 metri : L’ondata di piena del Po ha raggiunto nella notte l’Emilia: il colmo è transitato a Piacenza intorno all’una, con un’altezza di 8,20 metri e una portata di 8.400 metri cubi d’acqua al secondo. L’allerta è in vigore per 36 ore e il colmo della piena si prevede nella zona ferrarese tra il tardo pomeriggio di oggi e la serata. Diversi comuni lungo l’asta del fiume hanno chiuso le aree golenali. L'articolo ...

Napoli - le multe di ADL : per Insigne il conto più salato : Napoli multe giocatori – Non sarà solamente Allan a dover pagare la multa del 50% sullo stipendio mensile lordo. Questo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, che spiega come il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis abbia chiesto la stessa sanzione anche per Lorenzo Insigne, dopo l’ormai celebre ammutinamento che ha seguito la gara di […] L'articolo Napoli, le multe di ADL: per Insigne il conto più salato è stato realizzato ...

Combinata nordica - la guida completa alla stagione 2019-2020 : favoriti - outsider - italiani da tenere d’occhio : La Coppa del Mondo di Combinata nordica, nata nell’inverno 1983-’84, è giunta alla sua XXXVII edizione. La competizione inaugurale si terrà venerdì 29 novembre a Ruka, in Finlandia. La stazione sciistica nei pressi della città di Kuusamo terrà a battesimo la nuova stagione con un weekend lungo, poiché si gareggerà anche sabato e domenica. Andiamo quindi a scoprire qual è la situazione di ogni movimento nazionale ai nastri di partenza dell’annata ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 26 novembre - day-2. Si comincia a Jerez - Rossi e Dovizioso vogliono chiudere il 2019 con risposte importanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Il meteo potrebbe condizionare pesantemente la giornata odierna, infatti le previsioni degli ultimi giorni davano pioggia a Jerez de la Frontera. 10.08 Cambio di programma! L’inizio ufficiale della sessione è stato rimandato a causa delle condizioni della pista. 10.04 Tutto pronto nel box Yamaha Petronas per un’ultima giornata di Test importante per i piloti Fabio Quartararo ...