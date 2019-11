Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 26 novembre 2019) Alle sette meno un quarto di sera, la piazza è mezza vuota. In dieci minuti davanti alla cattedrale non rimane un angolo libero. Così ieri a undici giorni dal debutto del movimento delle, ancherisponde con il tutto esaurito per gridare ancora una volta contro la Lega e il suo leader: "Salvini non sei forte, davanti a una società che si risei solo un nano". Nella piazza emiliana sono i giovanissimi a organizzare il flashmob che ha debuttato a Bologna, prima di fare tappa a Modena, Reggio Emilia, Rimini e Fiorenzuola. "Noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare" scrivono citando "Anna verrà" di Pino Daniele sul telo bianco che poi faranno passare sulle teste di migliaia di partecipanti. Manca il leader del movimento Mattia Santori, troppo impegnato nell'organizzazione delle piazze e del grande raduno annunciato per sabato 14 ...

ilfogliettone : Parma si riempie di sardine, cantano Bella Ciao e Inno di Mameli - -