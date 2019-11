Napoli | è il giorno delle multe | i senatori pagheranno di più

Le notizie del giorno – La linea dura del Napoli - il caso Cristiano Ronaldo e le ultime di calciomercato : Le notizie del giorno – Prosegue la linea dura in casa Napoli, nessun passo indietro nel rapporto incrinato tra società e calciatori. Trite e ritrite le ultime vicende del club partenopeo, con la questione rinnovi ai senatori e il rifiuto di andare in ritiro in seguito ai cattivi risultati. Poi le parole di Ancelotti, il pugno duro della proprietà e il comunicato con tanto di silenzio stampa. Silenzio stampa che si protrae ormai da ...

Le notizie del giorno – Lo sceicco interessato al Napoli - il retroscena shock di Asprilla - le bombe di calciomercato : Le notizie del giorno – “Alla fine di una stagione nella quale da gennaio avevo praticamente smesso di giocare non per mia volontà né per problemi fisici, l’allenatore mi dice che farò parte del gruppo pur perdendo la centralità. Accetto di rimettermi in gioco, sono all’ultimo anno di contratto. Poco prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, però, ricevo un sms dal team manager, l’ex arbitro Romeo: ‘Tu non vieni’. ...

Notizie del giorno – I 4 calciatori accusati da Conte - retroscena Napoli e le ripercussioni sul mercato : I 4 calciatori accusati DA Conte – Nella serata di Dortmund, a saltare all’occhio – oltre alla pazza partita – sono state le parole di Antonio Conte, che si è sfogato per l’ennesima volta con la dirigenza mettendo in mezzo anche qualche calciatore. Una frase pronunciata dall’allenatore è da segnalare in particolar modo: “ho sbagliato a fidarmi”. Secondo la Gazzetta dello Sport, il riferimento ...

Le notizie del giorno – Polveriera al Napoli - lutto nel mondo del calcio - frasi shock sul razzismo : Le notizie del giorno – mondo del calcio in lutto. Catania, in particolare, piange la scomparsa di Salvador ‘Todo” Calvanese. Nato a Buenos Aires il 17 agosto 1934, l’attaccante argentino scrisse pagine indelebili della storia etnea: tra queste, nell’epica giornata del “clamoroso al Cibali” nella radiocronaca di Sandro Ciotti, la sontuosa prestazione offerta il 4 giugno 1961 contro l’Inter impreziosita dal gol del definitivo 2-0. ...

È il giorno delle forze armate : parata sul lungomare di Napoli - arriva Mattarella : Con un occhio alle lancette e l'altro alle previsioni meteorologiche, il conto alla rovescia è già iniziato. Inizia questa mattina a Napoli la lunga giornata nazionale dedicata alle...

Notizie del giorno – Foto e video hot calciatore di Serie A - innesti Inter e Juve sul mercato - furia Napoli : Foto E video HOT calciatore DI Serie A – Un nuovo scandalo colpisce il mondo dello sport italiano. Su Whatsapp stanno circolando in modo virale decine di Foto e video hot di un noto calciatore di una big di Serie A che con il proprio cellulare ha ripreso se stesso e la consenziente fidanzata pallavolista (entrambi minorenni) in attimi estremamente intimi. Al momento non è possibile chiarire se c’è stata o meno l’intenzione di ...

Notizie del giorno – Colpo di scena sul mercato del Milan - De Laurentiis spaventa i tifosi del Napoli : Colpo DI scena SUL mercato Milan – Come ormai noto, Mario Mandzukic non rientra nei piani di Sarri. Si cerca una sistemazione per l’attaccante croato, su cui sembrava cosa fatta con il Manchester United. Clamoroso cambio di rotta nelle ultime ore, con l’inserimento a sorpresa del Milan. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento, adesso le società stanno lavorando ad un accordo. Il club rossonero lo vorrebbe gratis ...

Nuoto - ISL Napoli 2019 : Federica Pellegrini quarta nei 200 sl - bene Martinenghi - Dressel la star nel primo giorno : E’ grande spettacolo nella Piscina Scandone di Napoli per il primo giorno di gare della ISL (International Swimming League), la Champions League del Nuoto. Dopo la tappa di IndiaNapolis (Stati Uniti), la rassegna che caratterizzerà questa fase della stagione in vasca corta ha regalato grandi emozioni al pubblico napoletano presente. Al termine di questo day-1 i Cali Condors hanno concluso in prima posizione con 237.5 punti, a precedere ...

Notizie del giorno – Lutto in casa Napoli - Ronaldo porta un big alla Juve - le ultime sulla panchina della Samp : Lutto IN casa Napoli – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 83 anni Dolo Mistone, terzino sinistro del Napoli degli anni ’50 e ’60. Ha sempre indossato la maglia del Napoli, nella stagione ’61-’62 conquistò una Coppa Italia dopo il successo in finale contro la Spal. Cresciuto nel vivaio della società. debuttò con la prima squadra nella stagione ’55-’56, mentre disputò ...