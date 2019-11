Migranti | sbarco a Taranto e Pozzallo per le navi Open Arms e Aita Mari con 151 naufraghi

Previsto un week-end drammatico per lo sbarco di Migranti : Nelle ultime 48 ore sono aumentate le partenze di barconi dalla Libia e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha espresso allarme. Nell'arco di tempo considerato una decina di imbarcazioni, con oltre 600 persone a bordo, sono salpate dalla Libia sulla rotta del Mediterraneo centrale, l'ultima per Lampedusa. L'incremento nelle partenze coincide con un inasprimento degli scontri nell'area di Tripoli, dove lo scenario di guerra si ...

Lampedusa - nuovo sbarco di Migranti : in migliaia in fuga dai bombardamenti in Libia : Trentasette migranti sono arrivati nella notte a Lampedusa, ma altre centinaia sono stati soccorsi nelle ultime ore da navi delle ONG. Si tratta prevalentemente di uomini, donne e bambini in partenza dalla Libia, dove sono tornati a intensificarsi i bombardamenti anche a Tripoli. Intanto in Calabria sono arrivati decine di profughi curdi partiti dalla Turchia.Continua a leggere

Le ong soccorrono 367 Migranti e chiedono un porto di sbarco : Le navi Open Arms e Ocean Viking hanno operato quattro soccorsi, ma gli viene offerto di attraccare in Libia, paese che non è considerato sicuro per i migranti. Leggi

Le ong soccorrono 300 Migranti e chiedono un porto di sbarco : Le navi Open Arms e Ocean Viking hanno operato quattro soccorsi, ma gli viene offerto di attraccare in Libia, paese che non è considerato sicuro per i migranti. Leggi

Migranti - concluso lo sbarco della Alan Kurdi al porto di Taranto : scese 88 persone : La nave Alan Kurdi è arrivata al porto di Taranto. Dall’imbarcazione sono sbarcati 88 Migranti tratti in salvo nei giorni scorsi. A bordo anche nove minori non accompagnati. Alle operazioni di soccorso, coordinate dalla prefettura di Taranto, hanno partecipato Comune, Asl, forze di polizia, Marina militare, Autorità marittima e portuale, Guardia Costiera, 118, Croce Rossa Italiana e volontari. Secondo quanto reso noto dal Viminale riguardo ...

Migranti - Alan Kurdi nel porto di Taranto : cominciato lo sbarco. Asso Trenta a largo di Pozzallo - sabato aveva salvato 200 persone : La nave Alan Kurdi è arrivata al porto di Taranto. L’imbarcazione gestita dalla ong tedesca Sea Eye è attraccata – nonostante il mare grosso e il forte vento – e stanno cominciando ora le operazioni di sbarco degli 88 Migranti a bordo ormai da 8 giorni. A quanto si apprende, fra questi ci sono anche nove minori non accompagnati. Il Viminale ha fatto sapere che Germania e Francia accoglieranno 60 persone, il portogallo cinque e ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Alan Kurdi arrivata a Taranto : sbarco Migranti al via : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. L'Alan Kurdi è arrivata in questi minuti presso il porto di Taranto: iniziato lo sbarco dei migranti a bordo, 3 novembre,

Migranti - nave Alan Kurdi in porto : sbarco al via. E in Sicilia arriva la Asso Trenta con 200 naufraghi : La Alan Kurdi, carica di Migranti, è arrivata al porto di Taranto. La nave è attraccata e stanno cominciando ora le operazioni di sbarco degli 88 Migranti tratti in salvo nei giorni...

Migranti - doppio sbarco : 88 a Taranto - duecento a Pozzallo : Il governo ha chiesto a Tripoli di ridiscutere il Memorandum che garantisce l'assistenza italiana alla guardia costiera...

ALAN KURDI A TARANTO/ Ok del Viminale - oggi lo sbarco degli 88 Migranti a bordo : ALAN KURDI a TARANTO, arriva l'ok del Viminale: è atteso nella giornata di oggi lo sbarco degli 88 migranti a bordo della nave

Migranti - la nave Alan Kurdi va a Taranto : indicato il porto di sbarco : Il Viminale: “Si è conclusa la procedura di ricollocazione dei Migranti presenti sulla Alan Kurdi, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. La Germania e la Francia accoglieranno 60 Migranti, il portogallo 5 e l'Irlanda 2. È stato quindi indicato in Taranto il porto di sbarco”.Continua a leggere

Migranti : Sos Med - 'dopo 12 giorni finalmente sbarco Ocean Viking in luogo sicuro' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "#OceanViking ha attraccato al porto di #Pozzallo, Italia. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo Sicuro". Così, su Twitter Sos Mediterranee dopo l'attracco al porto di Pozzallo.

Ocean Viking a Pozzallo per lo sbarco. 105 Migranti ancora bloccati su Open Arms e Alan Kurdi : Ocean Viking con 104 migranti si trova al porto di Pozzallo, dove le persone verranno sbarcate a breve. Ma altre 105 persone attendono l'indicazione di un porto sicuro: si tratta di 90 migranti salvati due giorni fa da Alan Kurdi e di altri 15 recuperati ieri da Open Arms: tra loro ci sono anche bambini piccoli.Continua a leggere

Migranti E OCEAN VIKING/ Dopo l'Umbria - uno sbarco "politico" per non perdere voti : I 104 MIGRANTI della OCEAN VIKING sbarcano a Pozzallo: Francia e Germania ne prenderanno 70. Ma all'Italia servirebbe cancellare Dublino