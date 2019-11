Mara Venier | crisi di pianto in diretta La conduttrice ferma Domenica In | “Scusate | non

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) Una grande intervista quella dialla mamma di Nadi tuffa. Durante la puntata diIn del 24 novembre, la padrona di casa è scoppiata a piangere e ha lasciato lo studio dopo l’intervista a Margherita Rebuffoni, madre di Nadia, scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. Visibilmente turbata, ha interrotto la conduzione prima di annunciare Marco Bocci ospite, per poi riprendersi da un momento molto difficile. L’orchestra, guidata da Stefano Magnanensi, per colmare il vuoto, riempito anche dagli applausi del pubblico in piedi, ha cantato ‘Il mio canto libero’ del grande Lucio Battisti., non ce la faccio!”, sono state queste le parole diIn, la quale non è riuscita a cambiare argomento in pochi istanti. Poco dopo si è ripresa dietro le quinte dello studio diIn e ha ripreso in mano la sua trasmissione. ...

