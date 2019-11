Ho ucciso di schiaffi e botte Marie Trintignant Polemiche dopo la

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Domenica 24 Novembre, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’emittente televisiva francese M6 ha mandato in onda la deposizione del cantante dei “Noir Désir” Bertrand Cantat, condannato a otto anni di reclusione per l’omicidio dell’attricenel luglio 2003. La donna, che aveva 41 anni, era stata picchiata violentemente da Cantat ed era mortaalcuni giorni di coma. Grandihanno da subito investito la rete televisiva. Soprattutto per le dichiarazioni del fratello del cantante francese, che sembra difendere Cantat, infangando la memoria della vittima. “Nel mondo dello spettacolo - ha affermato Xavier Cantat -aveva la reputazione di essere una persona squilibrata, fragile e addirittura violenta. Consumava di continuo alcol e cannabis, ogni giorno”. Un modo per ...

