Due preti dell’istituto Provolo di Lujan de Cuyo | Argentina | sono stati condannati a 45 e

Violenze sui bimbi sordi dell’Istituto Provolo : condannati Due preti in Argentina - uno è italiano : Il prete italiano don Nicola Corradi, il collega argentino Horacio Corbacho e l'ex giardiniere dell'istituto Provolo di Lujan de Cuyo sono stati condannati rispettivamente a 42, 45 e 18 anni di carcere per gli abusi sessuali commessi sui bambini sordi ospiti della struttura dell'Istituto Provolo di Lujàn de Cuyo, nella diocesi di Mendoza.Continua a leggere

Siria - uccisi Due preti da Isis a Est : 22.08 Due preti cattolici armeni sono stati uccisi nella Siria nord-occidentale in un agguato rivendicato dallo 'Stato Islamico' nel distretto di Busayra, nella regione di Dar ar-Zor, sotto controllo delle forze curdo- Siria ne. Lo riferisce l'agenzia ArmenPress. I due,padre e figlio, accompagnati da un diacono, si stavano recando a verificare i lavori di restauro della chiesa cattolica armena nella zona quando sono finiti in un agguato ...

Sinodo sull’Amazzonia - Due rivoluzioni al vaglio dei vescovi : gli uomini sposati ordinati preti e un ministero per le donne : preti sposati e donne diacono. Il 26 ottobre 2019 i quasi duecento padri sinodali che partecipano al Sinodo speciale dei vescovi sull’Amazzonia dovranno votare il documento finale. Come sempre i voti saranno dati paragrafo per paragrafo e per l’approvazione saranno necessari almeno i due terzi dei placet. L’attesa maggiore è per il momento in cui i vescovi dovranno votare il testo sui viri probati, ovvero uomini sposati che vengono ordinati ...