Cosparge moglie di alcol e tenta darle fuoco | arrestato

(Di lunedì 25 novembre 2019) Hato di darallandole gli abiti didurante una lite. Per questo un 47enne e' statodalla polizia perte lesioni. L'episodio e' accaduto alla periferia di Firenze, in via del Pesciolino. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato di daralla donna e pure alla loro casa, alloggio di fortuna ricavato in un'ex fabbrica, dicendole che cosi' sarebbero morti insieme. Sul posto sono intervenuti i vigili del, avvisati dalla donna che e' riuscita a fuggire in strada, poi polizia e 118.

