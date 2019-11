Colosimo-Ghera | grazie a Raggi e Zingaretti emergenza continua

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – “La sindaca di Roma si volta dall’altra parte e gestisce l’scaricando in provincia tonnellate di rifiuti. L’ordinanza firmata per consentire il conferimento da parte di Ama di ulteriori 1.000 tonnellate al giorno nella discarica di Civitavecchia conferma l’incapacita’ dei 5 Stelle circa la chiusura del ciclo dei rifiuti, cui segue il totale immobilismo della Regione Lazio. Dopo quasi 4 anninon hanno mosso un dito per evitare un’chealla loro incapacita’ e’ divenuta permanente. Come Fratelli d’Italia diciamo no al trasferimento dei rifiuti nel sito di Civitavecchia”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi alla Regione Lazio, Fabriziocapogruppo e Chiaraconsigliere regionle. L'articoloe ...

