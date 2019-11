Alle elezioni presidenziali in Uruguay il candidato dell’opposizione è in vantaggio di

Elezioni Hong Kong - rivoluzione Alle urne : i democratici conquistano il 90% dei seggi. Pechino : “Resterà parte integrante della Cina” : Hong Kong invia un chiaro segnale di cambiamento alla Cina. I candidati anti-governativi in corsa alle Elezioni distrettuali hanno conquistato quasi il 90% dei seggi, 396 sui 452 in palio, assestando un duro colpo alla governatrice Carrie Lam e al governo centrale di Pechino. Mentre è in ballo ancora l’assegnazione di due seggi, riportano i media locali, il fronte pro-establishment ha perso più di 240 seggi rispetto alla tornata elettorale del ...

DIETRO LE QUINTE/ Legge elettorale ed elezioni - la strana 'Alleanza' di Lega e Pd : Zingaretti ha raccolto l'invito di Giorgetti a lavorare su una Legge elettorale maggioritaria. Ecco come l'intesa Pd-Lega cambia di nuovo gli schemi

Elezioni Calabria - l’appello dell’imprenditore vittima di ‘ndrangheta : “Si attinga dalla società civile classe dirigente preparata Alle sfide” : “Il mio è un appello quasi disperato rivolto a tutti i calabresi onesti, a tutti i rappresentanti della politica perbene, quelli che hanno davvero a cuore il bene comune, agli imprenditori e soprattutto ai tanti giovani pieni di speranze e di sogni, ma costretti a scappare: mai come in questo momento dimostriamo di essere cittadini in grado di poter essere protagonisti e costruttori del nostro domani”. Prende carta e penna Nino De Masi, vittima ...

Elezioni in Calabria - a due mesi dAlle urne i big sono senza candidati : La data del voto è vicinissima e tutti i gruppi inizieranno la campagna elettorale e l'organizzazione delle liste in ritardo...

Il Movimento 5 stelle dovrà correre Alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria : Il Movimento 5 stelle deve correre alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. È la 'sentenza' emessa dalla base pentastellata sulla piattaforma Rousseau. Con il 70%, il popolo dei 5 stelle si esprime a favore della presentazione di liste nelle due regioni che andranno alle urne il 26 gennaio. Un risultato a sorpresa, dopo giorni di tensioni interne con i parlamentari calabresi ed Emiliani che hanno contestato la scelta iniziale del ...

Clamoroso risultato del voto su Rousseau : i 5 stelle si presenteranno Alle elezioni regionali : Gli attivisti M5s bocciano la linea Di Maio: il voto sulla piattaforma Rousseau vincola il Movimento a presentare la lista 5...

Elezioni Uk - altro che Brexit. La questione chiave Alle urne è la scelta tra Stato e mercato : Boris Johnson, in vista delle prossime Elezioni politiche del 12 dicembre, fa di tutto per galvanizzare gli elettori favorevoli alla Brexit dura. Le Elezioni però si giocheranno prevalentemente su altro: saranno un referendum sul ruolo dello Stato come guida dall’economia e garante del progresso sociale. I media di destra, che lo hanno ben chiaro, e denunciano che i piani di spesa del Labour costerebbero 1500 miliardi di euro, cioè quasi ...

Azione - Carlo Calenda presenta il suo partito : “Se sarà un partitino avrà fallito l’obiettivo e si scioglierà senza partecipare Alle elezioni” : Per i sondaggisti di Emg Acqua parte dall’1 per cento. Quindi l’obiettivo di Azione è assai ambizioso, vista sopratutto la premessa di Carlo Calenda. “sarà un movimento negli obiettivi, ma farà congressi come i partiti, il primo a giugno 2020 – ha spiegato il fondatore del nuovo soggetto politico – Non serve un nuovo partitino e se sarà un partitino avrà fallito il suo obiettivo e si scioglierà senza partecipare ...

Il Movimento 5 Stelle lascerà decidere agli iscritti se presentarsi Alle elezioni Regionali : Gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati a decidere sulla partecipazione alle prossime Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, in programma il prossimo 26 gennaio: "Abbiamo consultato le persone che portano dalla prima ora sulle spalle questo Movimento, e tutti concordano che serva un momento di riflessione, di standby. Ma decidiamo insieme".Continua a leggere

Politica - per Zingaretti e Matteo Renzi - lo spettro di un’Alleanza tra Salvini e Di Maio per andare subito Alle elezioni : Una situazione in fermento quella Politica italiana con un Movimento 5 Stelle che sta sempre più perdendo consensi. Luigi Di Maio ha iniziato a ascoltare la base che vuole a tutti i costi maggiore autonomia dal Pd. Innanzitutto, sia in Calabria che in Emilia Romagna gli eletti nel Movimento 5 Stelle e gli attivisti hanno chiesto, in un ultimo incontro con il capo politico del Movimento, di fare per le prossime regionali proprie liste ma ...

Renzi al Pd : "No Alle elezioni o regaliamo il Quirinale e i pieni poteri a Salvini" : “Andare a votare oggi significa regalare a Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri. E come se non bastasse significa lasciargli Emilia, Toscana e Lazio”. È il messaggio che Matteo Renzi manda ai dem in un’intervista al Corriere della Sera:“Può darsi che questa sia la decisione autolesionista di parte del gruppo dirigente del Pd. Ma non credo sia l’interesse degli elettori del Pd, oltre che dei ...

A due mesi dAlle elezioni l'M5s non sa ancora se presentarsi oppure no : Il nodo dunque sulla candidatura pentastellata alle elezioni in Emilia Romagna è ancora lontano dall'essere sciolto. E lo...

Emanuele Filiberto di Savoia a FqMagazine : “Il mio annuncio sul ritorno dei reali? Non mi aspettavo una tale reazione. Alle elezioni sarei arrivato al 20% dei voti” : “Buonasera a tutti gli italiani. Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della famiglia reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo bisogno, oggi più che mai”. La (finta) discesa in campo di Emanuele Filiberto di Savoia, lanciata su Twitter per promuovere la terza stagione delle serie di Netflix The Crown, ha scatenato il popolo del social. “Non mi aspettavo una tale reazione. ...