Uomini e Donne | Irene Capuano | come sta dopo l’intervento | delusioni amorose

Uomini e Donne - ex tronista pronta alle nozze : “E’ quello giusto” : Ludovica Valli dopo Uomini e Donne innamorata: “Spero mi porti all’altare” Ludovica Valli, qualche anno fa, è stata tronista di Uomini e Donne. E in quella occasione ha scelto Fabio Ferrara, ora tra gli autori del dating. Successivamente hanno anche partecipato a Temptation Island, dove hanno capito di non essere fatti l’una per l’altro. Comunque sia ormai questa storia è acqua passata perchè Ludovica Valli, ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida e Riccardo si sono nuovamente lasciati : Sabato 23 novembre 2019, si è svolta la registrazione delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì.Durante l'ultima registrazione, si è consumato un nuovo capitolo dell'eterno tira e molla tra Ida e Riccardo che, al termine dell'ultimo confronto, hanno dichiarato di essersi detti addio nuovamente.prosegui la letturaUomini e Donne, anticipazioni Trono ...

Uomini e Donne anticipazioni - Armando Incarnato : scoop piccante in trasmissione : anticipazioni Trono Over Uomini e Donne, la segnalazione di Armando Incarnato su Valentina F. Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne hanno come protagonista assoluto Armando Incarnato che in puntata ha raccontato come procede la sua frequentazione con Veronica e ha discusso animatamente con Valentina F. Il Vicolo delle News ha descritto nel dettaglio quanto […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Armando Incarnato: scoop piccante ...

Anticipazioni Uomini e Donne - 23 novembre : Ida e Riccardo si dicono addio tra le lacrime : Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme: è questa la notizia più interessante che trapela dalla registrazione di Uomini e Donne Over di sabato 23 novembre. Il blog "Il Vicolo delle News" anticipa ai telespettatori che sia la dama che il cavaliere sono arrivati alla conclusione di non essere fatti l'uno per l'altra: lei lamenta lo scarso trasporto fisico del pugliese, lui non riesce a superare i problemi di comunicazione che ci ...

Uomini e Donne Over - Ida torna single : perché è finita con Riccardo : Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne si sono lasciati: ecco perchè Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E in base alle anticipazioni riportate dal portale IlVicolodelleNews.it le cose tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono decisamente precipitate. Cos’è successo? Oggi in studio i due si sono nuovamente confrontati. E in questa occasione hanno mostrato di avere davvero diverse ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri rompe il silenzio dopo la lite e le lacrime : il gesto per Ida Platano : Riccardo Guarnieri via dallo studio di Uomini e Donne e Ida Platano in lacrime in camerino. Così è finita l’ultima puntata andata in onda del trono over che ha visto protagonista la coppia più chiacchierata del momento. Settimane fa sono usciti insieme dal programma, ma a quanto pare lontano dalle telecamere, nella vita vera, le cose non procedono per il verso giusto. Ida e Riccardo, tornati in studio per raccontare come procede la loro ...

Maria De Filippi agli scrittori : ‘Venite a Uomini e donne o non arrabbiatevi se la De Lellis vende centomila copie’ : L’invito di Maria De Filippi è chiaro: scrittori uscite dalla vostra nicchia e apritevi ad un pubblico diverso, così forse vendereste più libri. Il suo ragionamento parte da una domanda rivoltale dal giornalista Giuseppe Candela in una lunga intervista per il magazine del Fatto Quotidiano, che potete leggere interamente qui. Dopo aver parlato dei vari programmi della Regina di Canale 5, delle polemiche con Milly Carlucci, di Emma Marrone e ...

Uomini e donne - l’ex tronista Alessandro Zarino diventa professore ad Amici : Colpo di scena nel mondo che gravita intorno ai programmi di Maria De Filippi. Alessandro Zarino (QUI chi è), ex tronista di Uomini e donne da cui sembrava quasi essere stato cacciato senza tanti complimenti, rientra nell’orbita ‘mariana’ attraverso un’altra porta: quella di Amici. Il ruolo di Alessandro Zarino ad Amici 19 Mercoledì 20 novembre infatti si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e, come riporta ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli convive col nuovo fidanzato : “Ci sposeremo” : Uomini e Donne: Ludovica Valli fa sul serio col nuovo fidanzato Gianmaria È un periodo magico per l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli. Il suo libro Di troppo cuore sta andando alla grande e da qualche mese la ragazza ha ritrovato l’amore. Il fortunato è Gianmaria, un imprenditore di 36 anni conosciuto ad […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli convive col nuovo fidanzato: “Ci sposeremo” proviene da ...

Uomini e Donne : brutta disavventura per Sossio Aruta - poi travolto di insulti. La reazione è furiosa : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la figlia Bianca ha da poco compiuto un mese di vita. La piccola, frutto dell’amore dei due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne e di Temptation Island Vip, gode di ottima salute e le paure di mamma Ursula, che si è confidata sulle pagine di Nuovo, si è placata: “Dopo 36 settimane sono cominciate le contrazioni e non volevo che lei venisse al mondo così presto. Il peso non era ancora ideale per farla ...

Uomini e Donne : Alessandro Basciano lancia una frecciata a Giulia? : Alessandro di Uomini e Donne contro Giulia Quattrociocche? Lo strano sfogo Ieri è andata in onda l’ultima puntata della settimana del Trono Classico di Uomini e Donne. E in studio c’è stato un duro scontro tra Alessandro Basciano e Giulia Quattrociocche. Difatti la prima l’ha attaccato in malo modo per averlo visto in alcuni video pubblicati sui social impegnato a divertirsi in discoteca. Un comportamento che poco è piaciuto ...

Uomini e donne - Jean Luis innamorato di Gemma? Arriva la prova d'amore : Gemma Galgani e Jean Luis Ciano, è amore? Dopo la discussione che i due protagonisti di Uomini e donne hanno avuto in studio, a causa della decisione del cavaliere di farsi corteggiare anche da un'altra dama, non sembra che il rapporto si sia incrinato troppo quanto sospettato. Anzi, al contrario di quanto hanno creduto i telespettatori, sicuri che questo gesto di Jean Luis avrebbe determinato la chiusura della relazione, pare che i due siano ...

Uomini e Donne - Juan Luis Ciano si fa bello per Gemma Galgani : “Ciao amore!”. La reazione dei fan : Non solo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A Uomini e Donne anche Gemma Galgani e Juan Luis Ciano sono chiacchieratissimi. Il cavaliere di origine venezuelana è da poco arrivato in studio e proprio per corteggiare la dama più famosa nella storia del trono over. Gemma si è subito lasciata conquistare e tra i due è subito scattata la scintilla, ma anche le prime schermaglie. Non solo, come sempre, si è mezza di traverso Tina Cipollari, ma anche le ...

Uomini e Donne gossip - Andrea e Natalia : “Sono stati mesi strani” : gossip Uomini e Donne, Andrea Zelletta ammette: “Sono stati mesi strani” Si pensava che Andrea e Natalia si sarebbero lasciati dopo pochi mesi dalla scelta a Uomini e Donne. La storia con Ivan, le continue litigate all’interno dello studio, di certo il clima non faceva presagire l’incantevole e inebriante profumo dell’amore. Eppure Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non sono pentiti di nulla e, anzi, sono più ...