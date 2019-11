Sì | Salvini | quella scultura sei proprio tu

Luigi Di Maio a L'aria che tira : "Quella di Matteo Salvini è stata la dimostrazione di slealtà più grande" : Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde l'occasione per attaccare in diretta Matteo Salvini. La scelta di far cadere il primo governo Conte "è stata la dimostrazione di slealtà più grande che ci sia mai stata nel panorama politico italiano. Il leader Lega mi augur

Ultimi sondaggi politico elettorali cala la fiducia su Conte - sale quella sulla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia - periodo nero per Pd e M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi 6 italiani su 10 credono che il governo non riesca a durare fino alla fine dell’anno. La fiducia su Giuseppe Conte è calata bruscamente. Nel primo governo Conte la fiducia verso l’avvocato foggiano era altissima ora solo il 40% degli italiani ritengono che sia il miglior Premier possibile. Comunque resta una percentuale alta. L’effetto Umbria e forse anche l’effetto tasse si sta invece abbattendo su Pd e ...

Sondaggi Ixè : “Cala la fiducia in Conte - aumenta quella in Salvini e nella Meloni. Dopo il voto in Umbria crescono Lega e Fdi” : Cala la fiducia nel premier Giuseppe Conte (dal 43 al 41%); cresce quella in Matteo Salvini (dal 34 al 36%) e in Giorgia Meloni (dal 31 al 32%). Dopo le elezioni in Umbria e la sconfitta della coalizione Pd-M5s, si accorcia la distanza nel gradimento dei leader tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio. E’ questa la fotografia dell’ultima rilevazione dell’istituto Ixè per Cartabianca (Rai3). In ...

Vanessa Scalera - l’interprete di Imma Tataranni : “Quella di Matteo Salvini è una politica scellerata - perso il senso dell’umanità” : Vanessa Scalera, l’interprete del sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni protagonista dell’omonima fiction di Rai 1 amatissima dal pubblico, si è raccontata in un’intervista a Fanpage, in cui ha spiegato che anche lei, come il personaggio che interpreta, sente che il dovere di ogni essere umano sia quello di schierarsi al fianco di chi soffre. La fiction infatti ha affrontato temi d’attualità come corruzione e ...

Elisa Isoardi/ "Con Salvini siamo amici - scenate di gelosia e quella foto a letto…" : Elisa Isoardi a Un Giorno da Pecora: i retroscena della sua relazione con Matteo Salvini, gli attuali rapporti e quella foto a letto mal interpretata.

Torture in carcere - Salvini difende gli agenti arrestati : "La parola di uno spacciatore vale più di quella di un poliziotto?" : La parola di un agente di polizia vale più di quella di una persona che ha trascorso del tempo in carcere. Ne è convinto l'ex Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, che oggi durante la sua campagna elettorale in Umbria ha risposto alle domande dei giornalisti sull'arresto di sei agenti della Polizia Penitenziaria con l'accusa di ripetuti atti di violenza e tortura proprio nei confronti di alcuni detenuti.Salvini, garantista ...

Violenze su detenuti a Torino - Salvini : “Solidarietà ad agenti arrestati. Parola di ex carcerati non può valere più di quella dei poliziotti” : “Io non so se sia scattata una qualche epidemia nei tribunali che si fidano della Parola di uno spacciatore piuttosto che di uomini in divisa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in visita a Terni, commentando la notizia degli agenti di polizia penitenziaria finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di torture e gravi Violenze nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. “Non ci sono prove, c’è solo la ...