Nicolò Barella | il centrocampista dell’Inter deve operarsi al ginocchio | previsto lungo

Come sta Nicolò Barella dopo l’infortunio con il Torino? La nota dell’Inter e gli esami nei prossimi giorni : Nicolò Barella è stato sostituito sul finire del primo tempo di Torino-Inter a causa di una distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni . Con queste parole il profilo Twitter della formazione nerazzurra ha commentato quanto accaduto allo stadio Olimpico-Grande Torino. L’unica nota stonata per la formazione di Antonio Conte, che sul campo ha dominato contro i granata con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Lautaro ...

Calcio : Nicolò Barella dovrà essere operato al ginocchio destro. Tegola per l’Inter e l’Italia di Mancini : “Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia“.

Calcio - Serie A 2019-2020 : problema al ginocchio per Nicolò Barella. Si teme infortunio serio per il calciatore dell’Inter : L’Inter di Antonio Conte e anche la Nazionale di Roberto Mancini perdono i pezzi e il timore è che si tratti di qualcosa di serio. Ci si riferisce all’infortunio del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, uscito dal campo nel corso del primo tempo del match di campionato a Torino contro i granata, in corso di svolgimento. L’ex giocatore del Cagliari è stato costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio. Nella ...