Migranti | recuperati 5 corpi senza vita 149 salvi grazie ad allarme 2 pescatori

Migranti : naufragio Lampedusa - recuperati i corpi di 5 donne : Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - Sono cinque al momento, e non sette come era stato detto in un primo momento, le vittime del naufragio di Lampedusa recuperate dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia costiera. Si tratta di 5 donne. Ma sarebbero almeno una ventina i dispersi.

Migranti - naufragio davanti Lampedusa : recuperati i corpi di 5 donne. Si cercano altri dispersi : Migranti, sono di cinque donne i cadaveri ritrovati fino ad ora, fra spiaggia e mare, dopo il naufragio di ieri sera ad un miglio dall'isola dei Conigli di Lampedusa (Agrigento). Tutto il...

Migranti - naufragio davanti Lampedusa : recuperati 7 cadaveri : Sono sette i cadaveri ritrovati fino ad ora, fra spiaggia e mare, dopo il naufragio di ieri sera ad un miglio dall'isola dei Conigli di Lampedusa (AG). Tutto il personale della Guardia costiera e...

Naufragio vicino Lampedusa : salvati 149 Migranti. Recuperati 7 cadaveri : Aggiornamento - Sono 7 i cadaveri Recuperati fino a questo momento dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza di Lampedusa. Le ricerche capillari sono in corso sia in mare che a riva; i primi due cadaveri sono stati ritrovati sulla spiaggia di Cala Galera. Le ricerche sono iniziate durante la notte e sono state ostacolate dal maltempo, ma comunque non si interromperanno perché all'appello mancano ancora 13 persone stando al racconto ...

Naufragio al largo di Lampedusa. Recuperati 149 Migranti : Proseguono le ricerche, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Palermo, di eventuali dispersi in mare a seguito del Naufragio avvenuto quest'oggi a circa 1 miglio da Lampedusa. Nelle ricerche - spiega una nota della Guardia Costiera - sono attualmente impiegati due motovedette e un aereo della Guardia Costiera, una nave e un elicottero della Marina Militare, una motovedetta e un pattugliatore della Guardia di Finanza. I migranti ...

Naufragio al largo di Lampedusa. Recuperati due Migranti : Due migranti svenuti sono stati Recuperati dalla Guardia Costiera, a seguito del Naufragio di un barcone di dieci metri a largo di Lampedusa, e già portati a bordo di una delle motovedette presenti sul posto. I soccorritori riferiscono di altri corpi che galleggiano in mare. La scarsa visibilit?à e il maltempo rendono difficile per ora capire il numero delle possibili vittime. Finora sono stati salvati 149 migranti finiti in mare. La ...

Naufragio a Lampedusa - recuperati 143 Migranti. Almeno due corpi senza vita : Sono 143 i migranti finiti in mare di fronte a Lampedusa che sono stati recuperati dalla Guardia Costiera. E ci sono Almeno due corpi senza vita e ce ne sarebbero "altri". Nel pomeriggio di oggi un cittadino ha segnalato alla Guardia Costiera di Lampedusa di aver avvistato un barchino in difficolta' a meno di un miglio dalla costa. Immediatamente, riferisce la stessa Guardia Costiera, sono state inviate sul posto 4 motovedette e allertati un ...

Naufragio a Lampedusa - recuperati 143 Migranti. Almeno due corpoi senza vita : Sono 143 i migranti finiti in mare di fronte a Lampedusa che sono stati recuperati dalla Guardia Costiera. E ci sono Almeno due corpi senza vita e ce ne sarebbero "altri". Nel pomeriggio di oggi un cittadino ha segnalato alla Guardia Costiera di Lampedusa di aver avvistato un barchino in difficolta' a meno di un miglio dalla costa. Immediatamente, riferisce la stessa Guardia Costiera, sono state inviate sul posto 4 motovedette e allertati un ...

Migranti - recuperati in mare in Sardegna due giovani morti in gommone : I corpi di due Migranti sono stati ritrovati ieri sera dalla Guardia Costiera di Arbatax a 25 miglia marine dalla costa, di fronte a Tertenia, in Ogliastra. Erano a bordo di un barchino senza motore alla deriva da diversi giorni. Secondo le prime informazioni i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati avvistati da un'imbarcazione che ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di porto. Una ...

Migranti - recuperati in mare in Sardegna 2 giovani morti in gommone : I corpi di due Migranti sono stati ritrovati ieri sera dalla Guardia Costiera di Arbatax a 25 miglia marine dalla costa, di fronte a Tertenia, in Ogliastra. Erano a bordo di un barchino senza motore alla deriva da diversi giorni. Secondo le prime informazioni i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati avvistati da un'imbarcazione che ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di porto. Una ...

Recuperati in mare corpi di 2 Migranti : 00.40 I corpi di due migranti sono stati ritrovati dalla Guardia costiera di Arbatax, a 25 miglia marine dalla costa della Sardegna, di fronte a Tertenia, in Ogliastra. I due erano a bordo di un barchino senza motore alla deriva da diversi giorni. Secondo le prime informazioni i cadaveri,in avanzato stato di decomposizione, sono stati avvistati da un'imbarcazione che ha lanciato l'allarme. Una volta Recuperati,i due corpi sono stati portati in ...

Ocean Viking chiede porto sicuro per 104 Migranti. 68 recuperati da Asso 29 sbarcheranno a Pozzallo : Ocean Viking si è rifiutata di portare in Libia i 104 migranti salvati, e chiede a Malta e Italia un porto sicuro per lo sbarco. I 68 naufraghi recuperati dal rimorchiatore italiano Asso 29 arriveranno domani mattina a Pozzallo, trasportati dalla nave Diciotti. Lega pressa il ministro Lamorgese: "Pensa di far finta di nulla?".Continua a leggere

Migranti : naufragio Lampedusa - recuperati primi sette corpi tra cui il bimbo piccolo (2) : (Adnkronos) - I sommozzatori della Guardia costiera hanno anche recuperato il corpo della giovane donna che si trovava accanto al bambino morto. Con ogni probabilità, si tratta della madre del piccolo. A individuare i corpi è stato il rov, il robot utilizzato per cercare i corpi. "Non è escluso che

Migranti : naufragio Lampedusa - recuperati i primi sette corpi tra cui il bimbo piccolo : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Sono stati recuperati oggi dai sommozzatori della Guardia costiera, come apprende l'Adnkronos, i primi sette dei 12 cadaveri individuati due giorni fa a 60metri di profondità insieme con il relitto del naufragio del 7 ottobre. Tra le salme recuperate c'è anche il corpi