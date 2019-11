Margherita Tiesi | la figlia di Panariello in Pezzi Unici | “Parlo con Dio”

Fonte : gossipetv

(Di domenica 24 novembre 2019)nella fiction interpreta Beatrice La nuova fiction di RaiUnoha avuto un ottimo esordio in termini di ascolti. Il merito sicuramente è della presenza di attori esperti come Sergio Castellitto e Giorgio. Ma non solo. Una nuova generazione di attori si sta imponendo nella televisione italiana e tra … L'articolo, ladiin: “Parlo con Dio” proviene da Gossip e Tv.

RaiPremium : Alle 21.20 'PEZZI UNICI' 1° puntata | con Sergio Castellitto, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna… - foreal_francy : MARGHERITA TIESI #PezziUnici E ho detto tutto - PFerrario : PEZZI UNICI, di Cinzia Th Torrini, con Sergio... -