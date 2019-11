Maltempo | Piemonte | 520 sfollati e oltre 700 persone isolate

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) Sono al momento 520 lecostrette ad abbandonare per sicurezza la propria abitazione a causa delche si e’ abbattuto sul. Lo rende noto la Protezione civile regionale. Si tratta, in particolare, di 232in provincia di Alessandria, circa 150 nell’area della Citta’ metropolitana di Torino (120 a Chiaverano, gli altri a Pianezza), 130 in provincia di Cuneo, 10 a Villadossola (VCO), 5 ad Asti. Coloro che non hanno potuto trovare una sistemazione in maniera autonoma sono ospitati presso centri comunali appositamente allestiti. I cittadini residenti in frazionisono 360 in provincia di Alessandria (di cui 200 a Cassinelle, 70 ad Acqui Terme, 60 a Molare, 30 ad Alice Bel Colle), un centinaio nel Torinese (a Ceresole Reale, Luserna San Giovanni e Settimo Vittone), 250 in Valsesia (Carcoforo, Rimasco, Rima). Sono circa 2.100 i volontari ...

