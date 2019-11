La Lazio batte la pioggia e il Sassuolo

Fonte : romadailynews

(Di domenica 24 novembre 2019) Lalae il– Zitta, zitta, lacontinua a vincere. È il quinto successo consecutivo dei biancazzurri, tre punti moltiplicato cinque fa 15 punti guadagnati, portando la squadra a quota 27 al terzo posto in classifica, dietro ai mostri Juve e Inter. Ma laoggi ha sconfitto non solo il, una squadra difficile dare per chiunque. Laha anche sconfitto il nubifragio che, con l’intenzione di disturbare gli ospiti, si è abbattuto su Reggio Emilia.. Macché, ospiti e padroni di casa non si sono fatti intimorire da quattro gocce d’acqua, ci vuol altro per spaventare gli eroi del nostro tempo. Curioso: la, in vantaggio, è stata raggiunta all’ultimo minuto del primo tempo e ha conquistato la vittoria all’ultimo minuto della ripresa. Nel primo tempo, dura solo undici minuti il vantaggio dellasul, in una partita ...

