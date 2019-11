Inter | Barella rischierebbe un lungo stop | infortunio al ginocchio contro il Torino

Inter – Dall’infortunio di Barella alla soddisfazione per la vittoria col Torino - Conte ammette “senza di noi lo scudetto sarebbe già assegnato” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri dell’Inter contro il Torino: le parole del tecnico nerazzurro Splendida vittoria, ieri sera, dell’Inter sul Torino. La squadra di Antonio Conte ha messo al tappeto i granata per 0-3, rimanendo così saldamente in seconda posizione, ad un solo punto dalla Juventus. Grande soddisfazione del tecnico nerazzurro, che ha elogiato i suoi ragazzi: “non potrei non essere soddisfatto, ...

Torino-Inter - Conte : “contento per non aver subito gol”. Poi parla dell’infortunio di Barella e di Borja Valero : “L’infortunio di Barella? Mi auguro non sia nulla di grave, è cresciuto esponenzialmente ed è per noi un giocatore importante. Guardo però ai lati positivi: Borja Valero ha dimostrato professionalità e determinazione, ha lavorato quattro mesi in silenzio aspettando il suo momento ed è ciò che mi fa più piacere”. Così Antonio Conte commenta il problema al ginocchio di Barella, l’unica nota stonata nella grande ...

VIDEO Torino-Inter 0-3 : highlights - gol e sintesi. i nerazzurri affossano i granata - ma Barella è out : L’Inter di Antonio Conte vince nettamente sul campo del Torino, nel match valido per il 13° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Sotto una pioggia battente, i nerazzurri hanno espugnato il rettangolo verde dei granata grazie alle marcature dell’argentino Lautaro Martinez, dell’olandese de Vrij e del belga Romelu Lukaku. Una vittoria frutto anche dall’eccezionale resa del portiere Handanovic, decisivo in ...

Probabili formazioni Torino Inter/ Diretta tv - Barella leader della mediana di Conte : Probabili formazioni Torino Inter: la Diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia della 13giornata del Campionato di Serie A.

Inter - i meriti di Conte e la rivincita di Barella : così si tiene testa alla Juventus : E’ grazie a questa pazza Inter se il discorso Scudetto è ancora aperto per il campionato di Serie A. L’estate è ormai lontana, a metà novembre le posizioni in classifica vanno delineandosi e pian piano vengon fuori sempre più certezze. La Juventus è come al solito in fuga e favorita al successo finale, ma quest’anno c’è una nuova (vecchia) concorrente che si sta mostrando più agguerrita che mai. La squadra ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan! Inter-Verona 2-1 - Barella fa esplodere San Siro : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. Decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, super Nainggolan! Inter-Verona 2-1, ...

Inter - con Barella si vince almeno in Italia! Conte inerme : contro il Verona è una corrida senza idee e senza… Toro : L’Inter vince in rimonta contro il Verona chiudendo una settimana di grandi polemiche: Barella risponde alle critiche con il gol vittoria, ma Conte non riesce a cambiare una partita complicata fin dall’inizio Settimana di grandi polemiche in casa Inter. Le scorie della sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund, con il successivo sfogo di Antonio Conte, si fanno sentire fisicamente e mentalmente. Anche una partita casalinga ...