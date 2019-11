È morta la cantante K-pop sudcoreana Goo Hara | aveva 28 anni

Giuliana Castellani morta - addio alla cantante lirica : aveva vinto un concorso di Domenica In con Pippo Baudo : È morta a 40 anni in un tragico incidente stradale in Austria la cantante lirica Giuliana Castellani. La mezzosoprano si trovava all’estero per un’audizione ed era al volante della sua auto, da sola con il suo cane, quando lunedì scorso è rimasta coinvolta nello schianto che l’ha uccisa assieme all’animale. Giuliana Castellani era molto famosa nel mondo della lirica anche perché nel 2010 aveva vinto un concorso in Rai ...

morta dopo un’operazione di routine : Maura muore a 22 anni. La giovane era una cantante in erba : Alla fine non ce l’ha fatta Maura Di Puoti. La ragazza di Casaluce, ora in lutto, aveva solo 22 anni ed è Morta nella notte tra giovedì e venerdì nell’Ospedale Civile modenese di Baggiovara. La giovane se n’è andata dopo dieci giorni di calvario ospedaliero: si era sottoposta a un’operazione di routine, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Ora in relazione alla morte della 22enne si indaga per il reato di omicidio colposo. La giovane, ...

Lutto nella musica : la cantante Sulli trovata morta in casa - “ipotesi suicidio”. Aveva 25 anni : trovata morta in casa dal suo manager. Aveva solo 25 anni Sulli, star sudcoreana che era considerata la ribelle del K-pop. All’anagrafe Choi Jin-ri, Aveva milioni di fan (6 solo su Instagram). Tutti sconcertati dalla notizia, che ha fatto presto il giro della rete, della sua morte. Per ora, riporta il Corriere della Sera, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Sulli era nata il 29 marzo 1994 a Pusan e Aveva iniziato la carriera nel ...

morta Kim Shattuck - la cantante dei Muffs è scomparsa dopo una lotta contro la Sla : aveva 56 anni : È Morta a 56 anni dopo una battaglia contro la Sla durata due anni Kim Shattuck, la cantante e chitarrista dei Muffs. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il marito con un commosso post su Instagram: “Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la Sla durata due anni – ha scritto -. Sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere grazie alla sua ...

Lutto per Mel B - morta la bisnonna di 107 anni. La cantante vola ai Caraibi per l'addio - : Novella Toloni La cantante delle Spice Girls ha cancellato tutti gli impegni per volare a Nevis, piccola isola dei Caraibi, e dare l'ultimo saluto all'anziana bisnonna deceduta Prosegue il difficile momento della cantante Mel B. Dopo la denuncia sporta nei suoi confronti dall'ex assistente personale, che la accusa di maltrattamenti e mancati pagamenti per oltre 200mila dollari, la componente delle Spice Girls è stata colpita da un ...