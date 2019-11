Asti | si apre una voragine in autostrada per il maltempo | auto la evita per un soffio FOTO

Sulla manovra il Pd apre a modifiche su plAstic tax e auto aziendali : La manovra si appresta ad affrontare la prova del Parlamento e il clima nel governo non trasmette ottimismo. Le truppe renziane, dall'interno della maggioranza, continuano a cannoneggiare con dichiarazioni al vetriolo contro la plastic tax e i provvedimenti sulle auto aziendali. E a mettere alla prova i nervi degli azionisti di maggioranza del governo arriva anche la tegola di ArcelorMittal. I dem sono i primi a chiedere al presidente del ...

Manovra - il governo apre sulla plAstic tax. Ma Fioramonti reclama più fondi per la scuola : Le tasse sulla plastica. I fondi per la scuola. Gli incentivi ai pagamenti elettronici. E pure l'allarme del settore dei giochi che lancia un sos perché «all'ennesimo...

PlAstic tax - Gualtieri apre alle modifiche : “Dobbiamo ridurre l’utilizzo della plAstica monouso” : Una revisione della Plastic tax in modo da trovare un compromesso con Italia Viva e con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, i quali si sono opposti alla misura sugli imballaggi: questo è il programma sul tavolo del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che dovrebbe rivedere l'imposta sulla Plastica per inserirla in fase emendativa già nel primo passaggio parlamentare.Continua a leggere

Zingaretti apre il cAsting per il nuovo sindaco di Roma : Roma. La sindacatura Raggi procede tra quelle che il sindaco, ieri, definiva “macerie del passato” (secondo lei ereditate dai predecessori) e che i suoi detrattori descrivono come macerie del presente, dai trasporti ai rifiuti all’allarmante disimpegno degli investitori. Dovrebbe quindi spalancarsi