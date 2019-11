Scandalo scommesse in Lega Pro | tre arresti per partite truccate | c’è anche un calciatore

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) L’ennesimoscuote il mondo del calcio. E’ Repubblica a dare notizia questa mattina dell’arresto di tre persone da parte della polizia postale. Il motivo? Frode in competizione sportiva nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale di Catania. Nel dettaglio, più specificatamente si tratta didiPro. L’operazione, denominata “Coirner Bet”, secondo le indiscrezioni vedrebbe coinvoltoundel Foggia (attualmente in Serie D), che nella scorsa stagione militava nel Bisceglie, nel raggruppamento meridionale di terza serie. A tal proposito, le indagini sono state eseguitesufatte su gare della squadra pugliese. Sono in corso perquisizioni e sequestri. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

