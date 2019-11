Propaganda Live | Zoro intervista e non riconosce Giancarlo Previati Corretto dalla Var

Propaganda Live - anticipazioni venerdì 15 novembre : in studio Max Pezzali e Occhetto : venerdì 15 novembre, dalle ore 21:15 su La 7, andrà in onda una nuova puntata di 'Propaganda Live', il programma che racconta la settimana della politica e dell'attualità con un tono di ironia. Come annunciato sulla pagina Facebook del programma, il conduttore Diego Bianchi accoglierà nel suo studio numerosi ospiti. Il più atteso è sicuramente Max Pezzali, l'ex cantante degli 883. Con Max Pezzali si parlerà della situazione di Roma Max Pezzali, ...

Propaganda Live invita a diventare follower del museo di Auschwitz : in poche ore 22mila utenti : Propaganda Live, il programma in onda su La7, abbraccia la missione del museo di Auschwitz: raggiungere i 750mila followers su Twitter in occasione del 75esimo anniversario della liberazione del lager che cadrà il prossimo 27 gennaio. Così nella puntata andata in onda venerdì 8 novembre, presentata da Diego Bianchi “Zoro”, il programma ha lanciato l’appello su Twitter: “Propaganders abbiamo una missione! Aiutiamo la ...

Lilli Gruber a Propaganda Live elogia Giorgia Meloni : "Unica donna leader di un partito" : Lilli Gruber, ospite a Propaganda Live, su La7, elogia a sorpresa la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Non condivido le sue idee ma è l'unica donna leader di un partito in questo bel Paese così femminista", ironizza la conduttrice di Otto e mezzo, sempre su La7. "E la Meloni fa bene a van

Propaganda Live omaggia Macao e rispolvera la 'ballerina di Siviglia' : A Propaganda Live si cita Macao. Uno spettatore ventenne non avrà colto minimamente il riferimento proposto venerdì sera dalla trasmissione di La7, ma basta aver vissuto un minimo la tv di fine anni novanta per capire che dietro all'allegra celebrazione di Leonardo Parata si celava anche un omaggio allo storico show di Gianni Boncompagni.Tutto è nato dalla richiesta social di una fan di poter osservare per qualche secondo l’inviato del ...

'Propaganda Live' - anticipazioni venerdì 1 novembre : ospiti i genitori di Stefano Cucchi : venerdì 1 novembre andrà in onda, su La7, una nuova puntata di 'Propaganda Live'. Il programma, condotto da Diego Bianchi, detto 'Zoro', andrà in onda dalle 21:15. Anche questa settimana saranno tanti i temi che verranno affrontati. Diego Bianchi intervista i genitori di Stefano Cucchi Uno dei momenti più attesi della serata sarà sicuramente l'intervista ai genitori di Stefano Cucchi. Il ragazzo morì in carcere nell'ottobre del 2009 mentre era ...

"Per favore - aiutateci. Qui la gente muore". Su Propaganda Live l'orrore del centro di detenzione libico : “Per favore, per favore aiutami. La gente qui muore. Ti stiamo implorando. Sentiamo il rumore delle bombe ogni giorno, ogni giorno”. È il disperato appello affidato alla giornalista Francesca Mannocchi da Mohammed, 35enne del Ghana, finito nel centro di detenzione libico di Trik al Sikka dove vengono rinchiusi i migranti fermati dalle autorità libiche. Il servizio, andato in onda ieri su La7 a Propaganda Live, documenta ...

'Propaganda Live' intervista in esclusiva Bija : anticipazioni : Stasera, venerdì 25 ottobre, alle 21.20 su La7 un nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Diego Bianchi 'Zoro'

Mirko Matteucci rompe il silenzio social : il saluto di Diego Bianchi a ‘Propaganda Live’ : “Con la speranza di trovare la pace interiore persa…” il commento di Zoro che nella diretta di ieri ha mostrato il...

Propaganda Live - Mirko rompe il silenzio : 'Quando Missouri 4 perde la pace interiore' : Mirko Matteucci, il 'tassista di Zoro' ha rotto finalmente il silenzio e ha svelato, via social, cosa lo tiene lontano da Propaganda live, fortunato programma tv in onda tutti i venerdì sera su La7. Il barbuto inviato - conosciuto anche come Missouri 4 - ha dichiarato di aver perso un po' di pace interiore, ma di stare bene. La scorsa settimana Diego Bianchi aveva annunciato: "Andiamo avanti senza di lui' #paceinteriore Per settimane il popolo ...

Propaganda Live - Mirko Matteucci rompe il silenzio : "Ho perso un po' di pace interiore - non so cosa fare da grande..." : Dopo i dubbi dei telespettatori di Propaganda Live e le spiegazioni di Diego Bianchi, che ha affrontato il 'Caso Missouri 4' nella Top Ten della scorsa settimana, arriva una prima spiegazione di quanto successo questa estate direttamente dal protagonista. Con un videomessaggio postato su Twitter, infatti, Mirko Matteucci si è rivolto ai fans del programma e anche "alla grande famiglia di Propaganda Live" per chiedere scusa della sua assenza e ...

Propaganda Live - Zoro svela i retroscena sulla scomparsa di Mirko Matteucci : “Non si è fatto sentire per tutta l’estate - ora si gioca senza di lui” : Silenzio sui social, assenza per le prime due puntate. sulla “sparizione” di Mirko Matteucci, il tassista-opinionista che ha affiancato Diego Bianchi (Zoro) sin dai tempi di Gazebo, su Rai3, e che lo aveva seguito a Propaganda Live,su La7, era nato un caso. Ma è stato lo stesso conduttore, ieri sera, in diretta tv, a rivelare cosa è successo: “Non si è fatto sentire per tutta l’estate. Poi a un certo punto ci ha detto di ...

“Ve lo ricordate Maradona ai mondiali ’94?”. Clamorosa “gaffe” di Mentana in diretta a “Propaganda Live”. Parole pesanti. E ora? : Si sa nelle trasmissioni satiriche tutto è permesso, se poi questa trasmissione si chiama “Propaganda Live” allora i freni inibitori si abbassano ancor di più. Sarà per questo che il pluridecorato Mentana si è fatto “beccare” in una gaffe Clamorosa nei confronti di Matteo Salvini. Diego Bianchi accoglie l’ospite ricordandogli che lo scorso anno si erano lasciati con un “Maradona” della politica. L’allusione, tutt’altro che velata, è a Salvini: ...

