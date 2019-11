Milan – Pioli applaude i rossoneri | “abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto”

Milan-Napoli - Pioli : “squadra in crescita - ci è mancato solo il secondo gol”. Battuta su Ibrahimovic : “Ero sicuro avremmo fatto la prestazione, nelle ultime settimane la squadra era consapevole delle cose da fare. I ragazzi anno giocato con l’atteggiamento giusto, è mancato forse un gol. Peccato”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli. “L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, stiamo iniziando a giocare da squadra. Una partita che ...

LIVE Milan-Napoli - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Pioli e Ancelotti per uscire dalla crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Immagini dal riscaldamento dei partenopei Live Milan-Napoli : probabili formazioni - emergenza a centrocampo per Pioli : Partita crocevia tra Milan e Napoli a San Siro. Entrambe le squadre non stanno passando un buon momento ed una vittoria sarebbe fondamentale per riuscire a ripartire. I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive e sono attualmente quattordicesimi in classifica con 13 punti mentre gli azzurri non riescono più a vincere dalla partita con il Verona e sono fuori dalla zona Europa senza contare poi l'assurda situazione che sta vivendo in seguito ...

La Stampa : Milan-Napoli è una sfida da «morte tua vita mia» sia per Ancelotti che per Pioli : La vittoria, oggi, a San Siro, serve sia al Napoli che al Milan. La Stampa scrive che “non c’è mai stata una vittoria più necessaria” per entrambe le squadre. I rossoneri hanno 13 punti in classifica. Sono a più 4 dalla zona retrocessione. Piatek vive con il fantasma di Ibrahimovic che incombe. Non se la passa meglio il Napoli, che non vince da 5 partite, tra Champions e campionato, e latita in zona gol. Senza dimenticare il caos ...

Milan - la carica di Pioli : “contro il Napoli propositivi - ho studiato come far segnare Piatek. Classifica appesa a Milanello” : Pioli carica il Milan in vista della sfida contro il Napoli: l’allenatore vuole una squadra proprositiva e rilancerà Piatek e forse anche Kessiè. E intanto arrivano i primi apprezzamenti su Ibrahimovic Il Milan riparte dopo la sosta, fortunatamente senza infortunati (ed è già un bene visto l’andazzo), consapevole di aver giocato contro la Juventus la sua miglior gara della stagione nonostante la sconfitta. Pioli è carico e ...

Milan-Napoli - le probabili formazioni : Pioli si affida a Bonaventura - Ancelotti sceglie Lozano : Milan-Napoli, le probabili formazioni – Gara molto attesa a San Siro quella tra Milan e Napoli. Due squadre che non attraversano certo un buon momento, anzi. Il Milan, pur avendo giocato bene, è uscito dalla trasferta contro la Juventus con 0 punti e si trova ancora invischiato nella lotta salvezza. Non se la passa meglio il Napoli. Le tensioni delle ultime settimane, oltre ai risultati deludenti sul campo, hanno posto Ancelotti ...

Milan - Pioli in conferenza : “Rispettiamo il Napoli - ma non siamo da meno. Faremo una partita seria daremo il 200%! Conti e Bonaventura disponibili - sul modulo e Ibrahimovic…” : La conferenza stampa di Stefano Pioli L’allenatore del Milan, Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli. Ecco quanto ha detto: – “Voci di mercato? interessano più a voi, siamo concentrati solo sulla partita di domani. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, anche domani sarà così e quindi daremo il 200%”. Si riparte dalla gara contro la Juventus? “Per ...

Milan - Pioli in conferenza : importanti indicazioni su Piatek - Kessié e Ibrahimovic : Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli a San Siro: “Si riparte dalla prestazione fatta con la Juve, è stata all’altezza di una delle squadra migliori d’Europa, significa che certi valori li abbiamo e possiamo metterli sul campo. Non so se sia più facile giocare contro una squadra forte, il Napoli è attrezzato per la Champions e per cercare di vincere ...

Milan-Napoli - Pioli : “Dobbiamo giudicare meglio le situazioni di pericolo. Caldara? Non è pronto” : Conferenza stampa della vigilia pre Milan-Napoli per Stefano Pioli. Queste le sue parole. Sul rientro dei giocatori dopo la pausa: “A me le soste non piacciono, però il fatto che i nostri giocatori siano tornati bene dalle rispettive nazionali è testimonianza della qualità della rosa che ho a disposizione. Solo Rodriguez ha qualche problema e dovremo valutare le sue condizioni”. Su Milan-Napoli e sulle voci di mercato: ...

Conti titolare in Milan-Napoli : Pioli ha scelto il suo terzino destro : In vista del match contro il Napoli, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha ancora diversi dubbi da sciogliere. Tra questi, uno riguarda il reparto di difesa, con Musacchio e Duarte pronti a contendersi una maglia da titolare. Tra i diversi dubbi dell’allenatore emiliano sembra esserci però una certezza. E si chiama Andrea Conti. Il terzino destro ex Atalanta, che solo quest’anno può definirsi abile e arruolabile dopo due stagioni ...

Serie A - Milan-Napoli : dubbio Pioli al centro della difesa - ecco chi dovrebbe giocare tra Musacchio e Duarte : Dubbi di formazione per Pioli in vista di Milan-Napoli, uno degli anticipi del tredicesimo turno di campionato. Il tecnico emiliano ha potuto sfruttare la sosta dedicata alle nazionali per visionare i giocatori più in forma e per preparare al meglio la sfida di domani (sabato 23/11). Uno dei ballottaggi potrebbe essere in difesa, con Musacchio e Duarte pronti a giocarsi una maglia da titolare. Chi dei due affiancherà capitan Romagnoli? Al ...

Milan-Napoli - Calhanoglu tra gli assenti : Pioli ha quattro opzioni per sostituire il turco : Hakan Calhanoglu sarà assente, causa squalifica, nel match tra Milan-Napoli che si disputerà nel prossimo turno di Serie A. Il calciatore turco è stato infatti fermato per un turno dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni. Assenza pesante dunque per mister Pioli, che dovrà rinunciare a Calhanoglu dopo ben 47 presenze consecutive tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana. L’ultima volta che il centrocampista ...

Milan : Pioli contro il Napoli con la novità Biglia : L’allenatore rossonero dovrebbe schierare il regista argentino dal primo minuto contro il Napoli Milan-Napoli sarà il big match della prossima giornata di campionato. I rossoneri si troveranno di fronte un Napoli che potrà dare il via ad un nuovo ciclo di prestazioni o continuare sulla falsa riga degli ultimi deludenti risultati. Per quanto riguarda la squadra di Pioli, ci potrebbero essere delle novità di formazione, come sottolinea ...