Caserta | 70enne stuprata da uomo di colore | è caccia all' uomo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Aggredita, pestata con inaudita violenza e poida quello che ha descritto come "di", l'incubo di una donna di circa 70 anni ha avuto luogo a Mondragone (), intorno alle 7 del mattino di ieri, venerdì 22 novembre. Per la precisione, l'episodio si è verificato lungo la strada statale Domiziana, nelle campagne della località Stercolilli, dove sorgono delle strutture diroccate ed abusive. La vittima, una settantenne di nazionalità slava, sarebbe stata presa di mira dal suo aguzzino mentre rientrava all'interno della propria abitazione, dato che lì è stata ritrovata, come riferito dalla stampa locale, dai sanitari del 118 accorsi sul posto.Attaccata da un "di", che non conosceva nè aveva mai visto prima di allora, come raccontato successivamente agli inquirenti, l'anziana ha cercato fino all'ultimo e con ogni briciolo di forza che ...

anteprima24 : ** Choc nel #Casertano, 70enne violentata da uno sconosciuto ** -