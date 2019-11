Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDNTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA E TRA LA PISANA E L’AURELIA SPOSTANDOCI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDNTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 22 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INZIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA VALMONTONE ED IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI CONSIGLIA PER CHI E’ IN VIAGGIO DI PRENEDE L’USCITA DI VALMONTONE PER RIENTRARE A SAN CESAREO ANDIAMO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL POMERIGGIO, IL TRAFFICO È ANCORA CONGESTIONATO TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. AL MOMENTO, ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN INTERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA A1 Roma NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, INFATTI, PERMANGONO 7 KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA A1 Roma NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, INFATTI, CI SONO ANCORA 7 KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, CI SONO ANCORA 7 KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1, CI SONO CODE SULLA A24 A ...

Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA A1 Roma NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, CI SONO CODE PER 7 KM TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA A1 Roma NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 563+000, TUTTAVIA PERMANGONO CODE PER 5 KM TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1, CI SONO CODE SULLA A24 A PARTIRE DALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 Roma NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 563+000, CI SONO CODE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA LA A1 Roma NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 563+000, NEL QUALE SONO COINVOLTI UN AUTOBUS E UN FURGONE, CI SONO CODE TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 563+000 TRA UN AUTOBUS E UN FURGONE, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO. AL MOMENTO CI SONO 2 KM DI CODA SIA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE VERSO LATINA. PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN VIA DEI CASTELLI RomaNI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 21 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: IN APERTURA LA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE, VERSO Roma, TRAFFICO DUNQUE SCORREVOLE. CODE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI VERSO Roma. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DEI CASTELLI RomaNI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE ...