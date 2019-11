Tiziano | altro che omofobia! Non ti è andata giù la rima sulla tua presunta

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Eravamosti alla richiesta di Fedez di rendere costruttiva la polemica innescata daFerro sui presunti testi omofobi del rapper, provando a fare “qualcosa insieme” per combattere una delle più grandi piaghe della nostra società, l’omofobia appunto.Un tentativo di conciliazionesto evaso. Nessuna risposta, infatti, da parte diFerro. E così il marito di Chiara Ferragni è tornato all’attacco, questa volta alzando notevolmente il livello dello scontro.“Ieri ho cercato di chiarire il mio pensiero sull’accusa di omofobia e bullismo cercando di prendere l’ennesima polemica e trasformarla per una volta in qualcosa di costruttivo”, scrive il cantante sul suo profilo Instagram. “Oltre a non aver ricevuto nessuna risposta a questa mia proposta né privatamente né pubblicamente ...

