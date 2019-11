Raffiche kalashnikov su carabinieri | banditi in fuga

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 22 novembre 2019)dicontro iquesta mattina a Sale, nell'Alessandrino. A sparare cinquea volto coperto, messi indai militari che hanno risposto al fuoco. Nessuno e' rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione i malviventi, fuggiti su un'auto dopo avere sbarrato la strada alle gazzelle, abbandonando due Alfa Romeo Giulietta, volevano rapinare il portavalori di una azienda della zona che trasporta oro e valori.

