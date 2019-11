Mistero sulla morte di Daniela Carrasco | “el Mimo” delle proteste in Cile

Mistero sulla morte di "el Mimo" trovata impiccata ad un albero. Ipotesi omicidio : "torturata e uccisa" : Daniela Carrasco, 36 anni, artista di strada nota come “El Mimo”, è stata trovata impiccata ad un albero, in uno dei quartieri periferici di Santiago del Cile. La donna aveva preso parte alle proteste contro il carovita, che da più di un mese stanno infiammando il Cile. Il corpo è stato ritrovato domenica 17 Novembre e la perizia è stata consegnata ai genitori nella giornata di mercoledì ...

Mistero sulla caduta del drone italiano in missione in Libia : Le milizie di Haftar ne rivendicano l’abbattimento. Per la Difesa è precipitato per un problema tecnico

Marte - scoperta clamorosa : c'è ossigeno sul pianeta. Mistero sulla sua origine : Su Marte c'è l'ossigeno, base della vita per come la conosciamo. Una scoperta clamorosa, quella della Nasa sopra la superficie del cratere Gale, che lascia però qualcosa di inspiegabile. Per la prima volta nella storia dell'esplorazione dello spazio, gli strumenti del laboratorio marziano Curiosity

Mistero sulla morte dello chef siciliano Peppe Lucifora : "È stato ucciso?" : La morte del cuoco modicano, Peppe Lucifora, di 58 anni, ritrovato cadavere domenica sera nella sua abitazione di Modica, potrebbe essere maturata in un contesto complesso. L’autopsia ha confermato che non si tratterebbe di decesso naturale. L’esame sul corpo della vittima, è stato eseguito questo pomeriggio nella sala mortuaria dell’Ospedale ‘Maggiore’ di Modica dal medico legale, Giuseppe Iuvara. Saranno ...

Mistero sulla spiaggia : il mare porta 800 kg di droga : Turisti e abitanti delle località sulla costa atlantica francese hanno rinvenuto diversi pacchetti sigillati. All'interno vi...

Mistero sulla spiagge francesi : a ondate spuntano pacchetti sigillati : pieni di cocaina : Da diversi giorni residenti e turisti si sono imbattuti in anonimi pacchetti avvolti in un involucro sigillato in arrivo a ondate sulle spiagge di varie località della costa ovest della Francia. All'interno contenevano una polvere bianca che, fatta analizzare, si è rivelata essere cocaina purissima.Continua a leggere

Modica - è Mistero sulla morte di Peppe Lucifora : E' avvolta nel mistero la morte di Peppe Lucifora, 58enne Modicano, trovato morto ieri all'interno della sua abitazione al quartiere Dente a Modica

“Sono passati mesi…”. Charlène di Monaco - il Mistero si fa fitto. E la principessa finisce sulla bocca di tutti : La principessa Charlène di Monaco è praticamente un fantasma. La moglie di Alberto II di Monaco non ha partecipato a nessun evento ufficiale negli ultimi tempi, i cittadini del Principato cominciano a preoccuparsi e a chiedersi dove sia finita la donna e soprattutto perché abbia preso questa decisione. L’ex nuotatrice e modella non è soltanto assente dalle cerimonie ufficiali, ma anche dai social network. Il suo account è aggiornato ...

Megan Mullally lascia Will And Grace? È Mistero sulla “scomparsa” di Karen : Will And Grace non sarebbe lo stesso senza l'irresistibile duo formato da Jack e Karen. Irriverenti e sarcastici, molto spesso la coppia di amici ha finito per oscurare gli omonimi protagonisti, grazie alla loro dose di cinismo che li ha resi amati dai fan di tutto il mondo. La sitcom della NBC, tornata in onda nel 2017 con un revival, a undici anni dal termine della serie originale, si è rivelata un successo evergreen tra i fan. Tutte le ...