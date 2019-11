LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | quarti di finale | Krajinovic-Rublev 0-1 nel 1° set

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASecondo ace per il russo nel game e ottimo inizio per lui. Al servizio. 40-0 Due servizi vincenti da parte die niente da fare per il serbo. 15-0 Largo il dritto di. Loading… Loading… INIZIATO IL MATCH!al servizio. 10.46: Un incontro sulla carta molto equilibrato, anche perché su una superficie molto veloce su cui non è facile giocare. 10.43: I due giocatori hanno iniziato la fase di riscaldamento. 10.40: Russia che, vista l’assenza di Medvedev, ha potuto schierare soloe Khachanov nel singolare e nel doppio. Serbia che invece ha potuto ruotare maggiormente i propri uomini. 10.38: Squadre in campo per gli inni nazionali. 10.35: Grandi responsabilità perche ha il dovere di portare a casa il primo match controper poi mettere in una condizione ...

